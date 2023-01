Dos anys amb dèficit de pluja a Catalunya

La sequera és un fenomen meteorològic que ocorre quan una regió experimenta una prolongada i anormalment baixa precipitació de pluja. Això pot tenir greus conseqüències per a l'agricultura, la indústria i la vida quotidiana de les persones a la regió afectada.

Les sequeres són causades per una combinació de factors, incloent-hi patrons climàtics anormals, com el fenomen del nen i el canvi climàtic. A mesura que el canvi climàtic continua afectant el món, és probable que vegem més sequeres a mesura que canvien els patrons de precipitació.

La sequera té un impacte directe en l'agricultura i la producció d'aliments, ja que els cultius necessiten aigua per a créixer. Quan no hi ha suficient pluja, els cultius s'assequen i moren, la qual cosa porta a una disminució en la producció d'aliments i augmenta els preus. La sequera també pot tenir un impacte en la indústria, ja que moltes fàbriques i plantes depenen de l'aigua per a funcionar. Quan hi ha sequera, pot haver-hi una disminució en la producció i un augment en els costos.

A més d'afectar l'economia, la sequera també pot tenir conseqüències per a la salut humana. Quan hi ha sequera, l'aigua potable pot ser escassa, la qual cosa pot portar a malalties transmeses per l'aigua, com la diarrea. També pot haver-hi conflictes per l'accés a l'aigua, ja que moltes persones depenen d'ella per a les seves necessitats diàries.

Afortunadament, hi ha mesures que es poden prendre per a mitigar l'impacte de la sequera. Algunes d'aquestes mesures inclouen la conservació de l'aigua, la implementació de sistemes de reg més eficients i la utilització de tecnologies de purificació de l'aigua per a fer que l'aigua sigui segura per al seu consum. També és important prendre mesures per a reduir el canvi climàtic i evitar futures sequeres.

En resum, la sequera és un fenomen meteorològic que té greus conseqüències per a l'economia i la salut humana. A mesura que el canvi climàtic continua afectant el món, és important prendre mesures per a mitigar l'impacte de la sequera i protegir les persones i a les comunitats dels seus efectes negatius.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el meteoròleg de l'ACOM (associació catalana d'observadors meteorològics) Sergi Corral (àudio).