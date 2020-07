Des del 2003, 137 dones més grans de 60 anys han estat assassinades

Des del 2003, que és quan es tenen dades oficials, 137 dones més grans de 60 anys han estat assassinades. I segons un estudi, el 56% de les dones grans enquestades, van tenir relacions sexuals no consentides, van ser violades per la seva parella.

Acostumen a ser les víctimes oblidades, i han patit maltractaments durant tants anys que sovint no normalitzen. Per això s'ha engegat una campanya amb l'objectiu que trenquin el silenci i puguin demanar ajuda.

"Una bufetada en aquell moment et fa mal, però un maltracte de paraula, de despreci, que no vals... et sents molt petita."

Educades en la cultura de callar, obeir i aguantar, a vegades els és difícil identificar maltractaments psicològics.

Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa, explica que és normal, el seu paper,el de la dona és estar totalment a la disposició del seu marit, i en tot cas és culpa seva. També hi ha tot el pes del que diran, en una societat molt tancada, molt de les formes.

Susana Rodríguez Pereiro, psicòloga de la Fundació Aroa, explica que les dones d'una altra generació, com la de les nostres mares o àvies, estan encara en un àmbit privat, viuen en molts casos la violència de manera privada.

Detectar-ho no és fàcil, les que arriben a la fundació és a través de serveis socials o dels centres d'atenció primària, que les envien a fer algun tipus d'activitat.

Per primera vegada, el Departament de Treball formarà professionals que tenen contacte amb les persones grans; l'objectiu: detectar casos i acompanyar les víctimes. Perquè mai és massa tard per tornar a començar.

