¿Dónde debes guardar la mascarilla cuando no la usas?

Un estudio de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, afirmaba que si la mitad de la población llevara mascarilla el riesgo de contagio se reduciría al mínimo. Una vez superada la desescalada de la pandemia por la Covid-19 la mascarilla ha quedado como elemento indispensable para evitar más contagios. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra , la doctora en Farmacia, Marían García, conocida en las redes sociales como “La Boticaria García” ha reafirmado esta teoría y ha añadido: “ Ahora podemos pensar que hay muchas teorías sobre el virus pero no tenemos ninguna certeza,lo que si que estamos haciendo es llevar mascarilla, mantener las distancias y la higiene de manos o llevar una vida diferente a la de los meses de febrero o marzo”.

LAS MASCARILLAS YA SON UN COMPLEMENTO DE MODA

El caso es que las mascarillas se han convertido en todo un complemento de moda para algunos, integrado en el día a día. Pero también es cierto que el uso de esta equipación de protección debe cumplir la finalidad que se le atribuye, hay que usarla correctamente. Marían García ha apuntado: “Ponerse la mascarilla en el codo no solo favorece contaminar otras superficies del cuerpo, sino también que se toque fácilmente con mesas, paredes o incluso otras personas. Igual que nadie se colgaría un pañuelo de papel usado, no se tiene que colocar en el codo ni en el cuello como si fuera una medalla. Es un tejido con fluidos potencialmente contaminados igualmente”.

LAS MASCARILLAS SE GUARDAN EN UN SOBRE DE PAPEL

Algunas indicaciones sobre como guardar la mascarilla recomiendan las bolsas de plástico con cierre, como las que se usan para congelar alimentos. Marían García lo desaconseja: “Una buena manera de guardar la mascarilla es introducirla en un sobre de papel. Sería mejor hacerlo así que no una bolsa de plástico cerrada . El motivo es evitar que se concentre la humedad y con esto la proliferación de algunos microorganismos”. A pesar de las dudas, ahora mismo es obligatorio usarla en algunos casos. Entre las medidas que recoge el decreto de nueva normalidad del gobierno español, hay el uso de mascarillas en la vía pública siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal, en espacios al aire libre y en espacios cerrados, y también en transportes públicos, y recordamos que se multará con 100 euros quienes no lo cumpla.