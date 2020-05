Doctor Jordi Amblàs: "S'ha d'escoltar molt més a la gent gran"

Segur que durant aquests dies confinament estem tenint moltes hores per estar amb la família, per pensar, i segur que molts hem pensat en com cuidar i com entretenir a les persones grans perque no s'angoixin més. El doctor Jordi Amblàs és membre de la Societat Catalana de Geriatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya: "Els grans damnificats per aquesta crisi són les persones gran. I per molts motius. Per descomptat per motius sanitaris, pel nombre de morts i hospitalitzats. Però també són víctimes des d'un altre perspectiva, que té a veure amb els prejudicis, amb l'aïllament social, i la manca de capacitat que té la societat per escoltar la seva veu". Com es treba la gent gran ara mateix?: "Parlem de gent gran de forma genèrica, i la realitat és molt variable. No podem generalitzar. Però sí és cert que d'alguna manera hi ha un doble sentiment per part de la nostra gent gran: L'impacte psicològic, les amenaçes a les que estan exposades les persones gran, que sembla que són les més vulnerables... aquesta és una sensació de pèrdua de control, units a sentiments de ràbia, de soledat, de tristesa... però també per l'altre banda, podem parlar de que la gent gran està demostrant una gran capacitat de resiliència. Molts han superat guerres, post-guerres... i estan demostrant una gran capacitat i una gran força .Tenen un sentit molt elevat del que és el bé comú, i la generositat, i això ho hem de posar en valor. Està clar que el que hem de fer es escoltar més a la gen gran. Sovint els tenim oblidats, no els fem massa cas, no tenim en compte les seves opinions, i ens oblidem que són gent que ha viscut moltes coses, sovint coses fins i tot pitjors que aquesta pandèmia, i faríem molt bé en ternir-los més en compte"