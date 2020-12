Doctor Jaume Sellarés: "Hauríem de ser més valents i adoptar mesures més restrictives"

El doctor Jaume Sellarés és el vice president del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, i amb ell hem volgut avui comentar l'actualitat sobre la pandèmia, especialment l'optimisme que ha mostrat avui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha afirmat que anem en la bona direcció, que hi ha un canvi de tendència en les xifres: "No estic d'acord. Amb les xifres sempre hem de ser molt prudents. Hi ha petits canvis, però la tendència no acaba de ser bona. Venim de xifres molt dolentes, segurament a causa del pont, i estem en una situació difícil. Si a això li sumem que ens acostem a unes dates complicades des del punt de vista epidemiològic, la situació és preocupant". Respecte a les festes de Nadal, li preguntem al doctor si les mesures que ha pres la Generalitat són suficients: "Des del punt de vista sanitari crec que les mesures hauríen de ser més estrictes. Hauríem de reduir la mobilitat, no hem de pensar en aquest Nadal, sinó en els nadals que venen. Crec que les mesures hauríen de reduir més la mobilitat. De fet a altres països del nostre entorn estan prenent mesures que segurament són impopulars, però les estan prenent, i crec que aquí hauríe de ser més valents i prendre també mesures més restrictives. Entec la dificultat amb la que es troben les persones que han de prendre aquestes mesures, no és fàcil, però hauríem de ser més agosserats". Respecte a la nova soca localitzada a la Gran Bretanya, el doctor Sellarés ens diu que: "La bona notícia és que aquesta mutació no afecta a la vacuna, continuarem estant protegits per les vacunes. Sobre si aquesta nova soca serà més contagiosa o no, crec que encara és prematur afirmar res. S'han de prendre mesures de precaució, però encara no està demostrat que aquesta soca sigui molt diferent al que hem anat veïent. Precaució i prudència. "