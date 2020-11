Doctor Jacobo Mendioroz "La pandèmia no desapareixierà després d'aquesta segona onada"

Com cada dia comentem les xifres de la última hora de la pandèmia amb el Doctor Jacobo Mendioroz, director de la nova unitat de seguiment de Coronavirus a Catalunya. El risc de rebrot es troba ara mateix en 747, la bona notícia és que la velocitat de propagació ja és inferior a 1, concretament 0,96, hi ha més de 3.600 contagis i 38 persones ham mort a causa de la Covid. Aquestes són les preocupants xifres del dia d'avui, que ens comenta el doctor: "Jo encara no parlaria d'optimisme. A principis d'octubre ja vam detectar que alguna cosa estava canviant en aquesta pandèmia, que els casos creixien molt ràpidament, i vam decidir posar mesures per frenar el més aviat possible aquest increment. Aquestes mesures es van posar el 16 d'octubre, i normalment el seu impacte es nota passats uns 15 dies, és a dir, és el que estem veient ara. Però la realitat és que tambá sabem que quan tenim molts contagis un percentatge important acabarà ingressat en els hospitals. Tot i que ara mateix sembla que ens estem estabilitzant i reduïnt el nombre de contagis, ens hem de preparar perquè les properes setmanes continuarem amb xifres altes i augmentant la pressió en els hospitals. És bo que ara estem estables, obviament, però no és encara una situació fàcil. En cap cas s'ha de baixar la guàrdia, i continuar fent una crida a ser responsables. Els metges fem molta feina, però la realitat és que la mesura més important que podem prendre és evitar contagiar-nos. Hem de ser conscients que aquesta pandèmia no marxarà amb aquesta segona onada, sinó que continuarà, i hem de ser responsables durant tot el temps que duri.