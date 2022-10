Es doblen en cinc anys els accidents amb animals

Els accidents automobilístics provocats per animals a les carreteres es focalitzen a les províncies de Girona i Lleida. Parlarem amb Santiago Velázquez, director de comunicació LDA.



- Han incrementat els accidents amb animals?

Sí, el nombre d'accidents contra animals a les carreteres segons les dades que tenim com asseguradora en 2,5 milions de clients en els últims cinc anys s'han multiplicat per dos. En conjunt del número total d'aquests accidents que hem registrat són quasi 11.500 en aquests últims cinc anys.



- En el nostre país, quina és la província on es produeixen més accidents amb animals?



La zona què té més es Sòria, la segueixen Terol i Huesca. Els accidents a Catalunya estan distribuïts pel mapa, és a dir, hi ha dues províncies, Lleida-Girona que estan per sobre de la mitja nacional.



- Què podem fer per poder evitar-ho?



Els animals quan es creuen a la carretera és molt difícil evitar-los. Hem de saber primer de tot on es produeixen normalment per anar amb una especial precaució a l'hora de passar per allà. Aquests accidents normalment es donen en entorns rurals, carreteres convencionals i generalment a la nit els caps de setmana i especialment a la tardor, entre octubre i novembre, què és quan molta gent va al camp a fer turisme rural o buscar bolets. Si ens trobem amb un d'ells el que hem de fer és mantenir recte el volant perquè si donem un cop de volant sobtat, podem sortir-nos de la carretera i bolcar. Quan veiem a la bestiola evidentment haurem de frenar, però que sigui progressivament, mai hem de clavar el cotxe perquè si frenem de cop el cotxe, tindrà la tendència de clavar el morro a la carretera i la bestiola anirà a parar a la lluna del cotxe i això sí que és molt perillós per nosaltres. Perquè m'entenguin els oients, si impactem contra un cérvol adult a 60 km per hora equival a 5 tones i d'un porc senglar 3 tones i mitja.