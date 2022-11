Disminueix l'edat d'aparició dels TCA

Els Trastorns de la Conducta Alimentària són malalties mentals amb greus conseqüències per a la salut física i psicològica de les persones que els sofreixen i les seves famílies.

Les causes de sofrir un TCA són multifactorials, és a dir, intervenen diversos factors com: genètics, socials, psicològics, familiars i/o personals.

En general, es manifesten amb una baixa autoestima, malestar amb la pròpia imatge corporal i símptomes de depressió.

L'Anorèxia i la Bulímia són els trastorns alimentaris més coneguts, però no són els únics que existeixen: el Trastorn per Fartanera, Trastorn de la Conducta Alimentària no especificat, PICA, Trastorn per Rumiació, Trastorn per Evitació/ restricció d'aliments, Ortorèxia, Vigorèxia, Addicció al menjar, Diabulimia, també formen part dels TCA.

• El 70% dels adolescents no se sent a gust amb el seu cos i 6 de cada 10 noies creuen que serien més felices si estiguessin més primes i al voltant del 30% d'elles revela conductes patològiques, segons dades de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família.

• Els ingressos hospitalaris en unitats especialitzades per aquesta causa han augmentat un 20% en l'últim any.

Fins fa pocs anys, s'havia establert el rang d'aparició d'aquests trastorns entre els 13 i els 19 anys. No obstant això, cada vegada apareixen més casos de pacients que tenen entre 9 i 10 anys d'edat.

La realitat és que existeixen casos en totes les edats; tant en homes, nens i adults, ja que totes lespersones poden ser susceptibles de sofrir un problema de salut mental; equivocadament, es creu que les persones que pateixen aquests trastorns els arrosseguen durant tota la vida, no obstant això, amb la intervenció adequada i el suport de les persones pròximes al pacient, al voltant del 50-60% dels casosarriba a la recuperació.

Els estudis ens adverteixen que entre un 10 i un 20% dels casos pot cronificar-se pel que una detecció precoç i un tractament especialitzat pot ajudar-nos en la recuperació del pacient.

Els TCA continuen sent una malaltia mental associada a l'estigma de la imatge i en la qual moltes persones només pensen quan és infrapès és visible.

La veritat és que un TCA pot ocasionar tant seqüeles físiques com psicològiques, i els TCA no sols cursen en baix pes.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la directora de l'associació contra l'anorèxia i la bulímia, Sara Bujalamce (àudio).

