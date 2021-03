La Direcció General d’Igualtat insisteix en incorporar les organitzacions sindicals a la Comissió d'igualtat

Cada dimecres Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, en explica cada dimecres l'actualitat del cos de mossos d'esquadra a Herrera COPE Catalunya.

El tema de l'exclusió dels sindicats de mossos en la comissió d'igualtat continua portant cua "Després que malgrat els escrits presentats i que en el darrer Consell de la Policia se'ns continués negant-hi la participació" explica Viudes.

Ahir SAP-FEPOL es va reunir amb la Directora General d'Igualtat qui va insistir en la necessitat que la part social estigui dins la Comissió d'Igualtat de la DGP.

El conflicte que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) manté per a què s’incorpori a les organitzacions sindicals dins la Comissió d’Igualtat (que fins a dia d’avui segueixen excloses) és per tothom conegut.

"La Llei Orgànica 3/2007 i el Reial Decret 901/2020 pel qual es regulen els Plans d’Igualtat donen la raó al plantejament que SAP-FEPOL ha fet des de l’inici de la qüestió. Un plantejament que fins i tot, la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha avalat en resposta per escrit." diu la portaveu del sindicat. "No obstant, tal i com quedés en evidència en el darrer Consell de la Policia, les organitzacions sindicals seguim sense poder participar a la Comissió. Per aquest motiu ahir, SAP-FEPOL es va reunir amb la Directora General d’Igualtat i la persona tècnica Responsable de la Igualtat d’Oportunitats de dones i homes." afirma Viudes i afegeix que "De la reunió mantinguda ahir, la nostra organització referma la seva posició inicial"

Segons Viudes aquesta posició va en contra de la llei "la composició de la Comissió d’Igualtat de la Direcció General de la Policia NO s’ajusta a la llei , va en contra del criteri del Departament de Treball i és a més, contrària a les lleis aprovades pel propi Parlament de Catalunya (Llei 17/2015 sobre igualtat efectiva de dones i homes)." i explica al programa que "tant la Directora General d’Igualtat com la tècnica Responsable de la Igualtat d’Oportunitats de dones i homes, veient les diferències fins ara insalvables, han mostrat la seva predisposició a mediar en aquest assumpte."

Tot i això les posicions s'acosten "És per això que la nostra organització sindical agraeix tant el to de la reunió, com de l’actitud mostrada més quan s’ha realitzat en pro del compliment estricte que tota la normativa en aquesta matèria exigeix." conclou Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.