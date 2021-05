Dilluns és el dia mundial sense tabac

El tabac segueix sent una font de malalties importants. Parlarem amb el Dr. Fàbregas de Mas Ferriol metge expert en adicions.

-Podríem dir que el tabac és com una pandèmia acceptada socialment?

El tabac és un problema de salut pública des de fa moltíssims anys, però el que passa és que ha quedat una mica arraconat davant d'altres notícies, però segueix sent un dels problemes de salut més importants. A més a més deixar de fumar sembla la possibilitat més gran de col·laborar a la nostra pròpia salut perquè tenim clar que una persona que deixa de fumar redueix la incidència de moltes malalties respiratòries i oncològiques que estan relacionades directament amb el fum del tabac.

-L'estrès i l'ansietat que hem patit durant aquest confinament no ha ajudat el tabaquisme.

Gens ni mica, però hem de tenir en compte que hi ha una falsa creença del fet que fumar redueix l'ansietat i l'angoixa, però no hi ha cap evidència científica que fumar ajudi a estar menys nerviós sinó que el que fa és que si tu estàs més nerviós el que et falta és la teva base de nicotina i llavors si fumes redueixes aquesta ansietat.

Amb aquesta a pandèmia s'ha posat de manifest algun conflicte com per exemple una persona que està a casa sense balcons i amb poca ventilació, t'adones que molestes més quan fumes que quan estàs al carrer i potser això ha sigut una de les coses que ha deixat en evidència el problema del tabaquisme i que potser abans no era tan evident.

-Estat tancat a casa no haurà estat una situació favorable per l'addicció al tabac. Hi ha algunes xifres?

Encara és aviat, però sempre està la frase "és un mal moment per deixar de fumar", sempre serà així perquè el que és més difícil és el primer pas, que és la motivació. Curiosament fem un gran esforç per acostumar-nos el tabac i ho fem per una sèrie de motivacions psicològiques per sentir-nos més grans i més transgressors i això provoca que ràpidament ens enganxem, a més a més de les moltíssimes substàncies addictives que porta.