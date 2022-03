Dilluns acaben les quarantenes per als positius de covid asimptomàtics o lleus

S'ha produït un gir de timó que a molts experts ha agafat per sorpresa. A partir de dilluns, els positius lleus o asimptomàtics per covid, no hauran de fer quarantena. Si observem les xifres de contagis, no sembla que sigui el moment més idoni per fer aquest pas. Analitzarem aquesta situació amb el professor del departament de ciències mèdiques UdG i cap del departament de medicina interna de l'hospital de Sta. Caterina, Dr. Albert Gómez.



- És aconsellable que els positius lleus o asimptomàtics no facin quarantena?



Des d'un punt de vista epidemiològic, s'està gripalitzant el coronavirus i això pot ocasionar problemes o no, és una cosa que encara no sabem. Els països que han fet aquest pas, han incrementat els casos de coronavirus d'una manera exponencial i els casos de mortalitat també.



- Ha baixat la pressió assistencial per Covid a l'hospital de santa Caterina?



La veritat és que si, ha baixat en picat en les últimes setmanes, pràcticament crec que només queden dues persones a l'UCI que porten més de 30 dies, és a dir, que són de l'onada anterior i a les plantes per covid també queden poques persones.



- Quin perfil tenen aquestes persones?

Sobretot és gent gran, vacunada i que fa més de sis mesos que es van posar la tercera dosi, ingressen per coronavirus o per altres patologies i detectem la covid de manera ocasional per què no els hi està provocant cap malaltia en aquell moment. Però aquelles persones grans a les quals els hi hem detectat tenen un gran risc de mortalitat.

- És massa aviat per gripalitzar la covid?

La meva opinió és que probablement si arquer no sabem exactament el que passarà. Què pot passar ara quan diuen que eliminen les quarantenes? Aquí cau sota la responsabilitat individual, aquestes persones que tenen el coronavirus i que els deixem sortir sense fer quarantena hauríem de portar una FFP2 durant 5 o 7 dies, però no crec que tota la gent ho faci, si fos així no passaria gran cosa.