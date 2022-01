El difícil equilibri a les residències de gent gran

Parlarem de la situació de les residències amb la variant contagiosa fins al moment, l'òmicron. És veritat que les defuncions s'han vist reduïdes d'un any cap a l'altre gràcies a la vacunació. Parlarem amb la presidenta de l'associació de residències 5+1, María José Carceler.



- Com està la situació?



És veritat que hi han més contagis, però també hem de dir no estem tan malament com havíem estat. La taxa de positius entre la població és del 32%, així i tot, a les residències és d'un 3,99%. Segons les últimes dades de la Generalitat hi ha més de 900 residents contagiats de 1.600 treballadors, per tant, és molt més preocupant la situació en general i sobretot que hi ha molts treballadors contagiats. Estem en una situació de residents totalment desbocada, creiem que està poc controlada i a més a més les mesures que s'estan prenent s'estan fent des del punt de vista econòmic de l'empresa.

Les últimes mesures del 5 de gener, diu que un treballador tant vacunat com no vacunat sigui contacte estret d'un positiu continuaran treballant. Per una altra para els residents que hagin estat contacte estret tot i tenir les 3 dosis, si la residència està per sota del 85% d'aquesta tercera, s'aïllarà en habitacions individuals.



- Si es dona la situació que una persona vol treure a passejar a un familiar que estigui en una residència, amb les 3 dosis de vacunes, negatiu en el test PCR, però que estigui confinat, es pot fer?



Encara que estigui sa, si aquesta persona ha estat en contacte estret, no el podrà visitar, ni treure el carrer i és més teòricament amb el protocol anterior aquestes persones s'haurien de fer una PCR el dia 0 del contacte i el dia 4 si aquestes PCR's surten negatives, crec que com a mínim podrien fer les visites a fora.