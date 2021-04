El difícil empadronament de les persones sense domicili fix que viuen a Barcelona

S'estan produint problemes en el procés d'empadronament a la ciutat de Barcelona. Són moltes les dificultats que algunes persones, famílies o col·lectius, es troben quan intenten aconseguir el que en la normativa es defineix com una obligació: empadronar al domicili on es resideix..Tenim amb nosaltres de la síndica de greuges la Maria Assumpció Vila.

-No sembla un tràmit àgil.

<<S'ha convertit en un problema, perquè les persones es puguin empadronar sense domicili fix necessiten un informe de reconeixement de residència i ho elabora l'àrea de serveis socials. Una vegada s'ha elaborat aquest informe ja es pot fer la tramitació per empadronar-se. És d'obligació que les persones que estiguin a la ciutat estiguin empadronades, en molts casos triguen molt per donar aquest informe i mentrestant aquella persona no està empadronada. Vam pensar que no podia seguir d'aquesta manera i l'ajuntament ens va dir que amb la pandèmia es va endarrerir tot una mica, però el que no pot ser és que treguin fins a 7 mesos. Aquest paper el necessiten perquè si no no poden accedir a la sanitat pública o a l'educació.>>

-Deu ser un problema de saturació l'àrea de serveis socials?

<<Exacte, és degut a l'excés de feina que estan tenint i que encara tenen, tot i que han ampliat molts serveis dintre de l'àrea agafant més personal i invertint més diners. Molts municipis dels voltants de la ciutat de Barcelona envien a persones sense empadronar cap a Barcelona perquè saben que aquí tindran algun tipus d'acolliment, però sí que és veritat, que els ajuntaments han de fer un esforç amb aquestes gestions.>>