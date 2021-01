Diferencies entre la vacuna de Pfizer i de Moderna?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb Julià Blanco, investigador i expert en vacunes de l'hospital Germans Trias i Puol. Aquest dimecres l’Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a la vacuna de Moderna , que ja s’està punxant en alguns països, com als Estats Units. Aquesta vacuna només necessita conservar-se congelada a 20 graus sota zero (i no en ultracongeladors de -70 ºC com la de Pfizer). Això “ajudarà a la logística de la vacunació”, segons l’investigador de Can Ruti Julià Blanco. Aquest expert en vacunes ha explicat que la protecció de Moderna és molt similar a la de Pfizer i que no serà rellevant si ens vacunen amb una o amb l’altra. Julià Blanco ha dit que: “La composició de les dues vacunes és molt similar. Les dues parteixen de la mateixa proteïna del virus i utilitzen la tecnologia de l’ARN missatger. Podem dir que són pràcticament la mateixa vacuna. No ens hem de preocupar per quina vacuna ens posaran quan ens toqui vacunar-nos. Les dues tenen el mateix comportament. L'expert en vacunes ha afegit que: “Encara no es tenen prou dades per dir si una de les dues vacunes és millor que l’altra o més adequada per a determinats grups d’edat. Això sí, deixa clar que no es poden intercanviar. És a dir, que la primera i la segona dosi han de ser de la mateixa vacuna”. En aquest sentit, l’investigador sosté que seria arriscat allargar el període de temps entre dosis més enllà de les tres o quatre setmanes, tal com s’estan plantejant alguns països europeus. Julià Blanco demana ser “molt rigorosos amb les pautes de vacunació” que s’han provat als assajos clínics.