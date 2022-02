9 dies de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat

El Sindicat de Maquinistes Ferroviaris ha convocat una vaga als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de nou dies de duració que coincideix amb el Mobile World Congress. L'aturada està prevista pels dies laborables d'entre el dimarts 22 i el 4 de març, e n4 franges horàries. En José Javier Bleda és secretari estatal dels Ferrocarrils Autonòmics, que ens explica perquè fan aquesta vaga: “Los maquinistas de FGC defienden dos cosas: La importancia del respeto y la reivindicación de la defensa de la seguridad, y por otra, ligada a la anterior, es que queremos denunciar que los expedientes que se abren relacionados con faltas de seguridad, no los acabe pagando el trabajador en forma de un despido injusto. Llevamos mucho tiempo luchando contra esta situación, pero en los últimos tiempos se viene dando un repunte de estas situaciones de vandalismo, tanto contra los trenes como con la red, las vías... se colocan planchas de hormigón y todo tipo de piedras en la vía, que el maquinista tiene que ver, se están dando apedreamientos que impactan en las lunas de los trenes, se están produciendo agresiones verbales y físicas a trabajadores de los ferrocarriles... todo esto está pasando, y lo que pedimos es que se implanten protocolos que eviten estas situaciones. Y esto es lo más urgente, por que luego también hay acciones, como la regulación en materia de seguridad civil y operativa no está regulada por la ley estatal, ni por la legislación europea, de forma que en este campo hay que diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Es una huelga dolorosa para los trabajadores, por que es doloroso tener que defender a compañeros que se han despedido injustamente. Y quiero decir que la dirección no está dando ninguna señal de querer solucionar esta situación.