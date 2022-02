La DIBA projecte posar un caixer en pobles de menys de 5000 habitants que no en tinguin

El diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany, ha presentat aquest dimecres la primera fase del projecte per instal·lar caixers automàtics als municipis de menys de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona, amb ell hem parlat a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

A dia d’avui, la corporació calcula que hi ha més d’un centenar de pobles de la província que no disposen de cap caixer, xifra que representa més d’una tercera part dels municipis de la demarcació.

En aquesta primera fase, la corporació enfoca aquest projecte a una seixantena de pobles de la província, xifra que pot augmentar en els propers anys. També cal tenir en compte que una part important dels municipis que no disposen de caixer no n’han arribat a tenir mai i la seva instal·lació resulta poc viable.

És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona preveu destinar un milió d’euros anuals al finançament de la instal·lació de caixers automàtics als pobles de menys de 5.000 habitants, tot i que aquesta és una partida pressupostària que acabarà depenent de les característiques que acabin tenint els caixers automàtics que s’instal·lin a cada municipi; és a dir, quines opcions tindran.

En aquest sentit cal remarcar que la corporació treballa per tal que els caixers automàtics que s’ubiquin al territori no només permetin dur a terme les accions pròpies d’aquests aparells, sinó que també es treballa per tal que hi hagi interoperabilitat amb altres funcions, com informació d’interès o turística del municipi.

A més, la Diputació no només vetlla per la instal·lació d’aquests caixers al territori, sinó també per l’assistència als usuaris i la formació en el seu ús.

D’altra banda, i per assegurar la viabilitat del projecte, també es treballa per tal que els ajuntaments que sol·licitin aquest suport de la Diputació assumeixin una part del cost d’aquest nou servei, com pot ser la cessió del local o el manteniment.

Passos a seguir

Al llarg d’aquest mes de febrer la Diputació es comunicarà amb els ajuntaments afectats per la manca de caixers automàtics per tal de conèixer el seu interès i disponibilitat en poder disposar d’aquest nou servei.

D’altra banda, en les properes setmanes s’iniciarà el procés de licitació d’aquest servei, fet que permetrà dur a terme l’execució de les instal·lacions i posar en funcionament el servei a cadascun dels municipis que s’acabi implantant el projecte.

És per això que, en els darrers mesos, la corporació ja s’ha entrevistat amb diferents entitats bancàries, així com altres corporacions o entitats vinculades al proveïment de diner en efectiu per tal de conèixer quins són els projectes que s’estan realitzant o que es poden oferir en el marc d’aquest nou projecte que s’impulsa.

En els darrers anys ha crescut el número d’entitats bancàries que han tancat les seves oficines i retirat els caixers automàtics que hi havia, principalment, als municipis menys poblats de la demarcació.

Això ha provocat que els ciutadans d’aquests pobles no puguin ingressar o retirar efectius, així com tampoc realitzar els serveis més bàsics de gestió bancària, com els pagaments de tributs en línia o les transferències.

Aquesta situació s’agreuja al fet que els principals afectat són tota una generació de ciutadans que, per manca de la mínima familiaritat amb les tecnologies, es veu privada d’aquests serveis bancaris que es deixen de prestar amb el tancament de les oficines bancàries.

Així mateix, molts dels municipis afectats coincideixen, també, amb els que tenen més dificultat a l’hora d’accedir a la connectivitat tecnològica. Això implica que retirar efectiu dels caixers es pot convertir en l’únic mitjà que permet pagar alguns dels serveis que s’ofereixen als mateixos pobles.

