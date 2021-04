Dia mundial sense mòbil. Els experts recomana'n reduir el seu ús abusiu

Avui se celebra el Dia Mundial sense Mòbil. Podries estar un dia sencer sense telèfon mòbil? No sembla una tasca fàcil i en una situació d'emergència sanitària com la que ha produït la pandèmia del coronavirus, amb més de la meitat de la població mundial confinada a casa seva i depenent de la tecnologia per estar connectats amb els altres. Parlarem amb María Guerrero, psicòloga experta en tecnologia i família.

-Qui es pot avui dia a permetre el luxe de no utilitzar el mòbil?

Sembla com una utopia, és una cosa que jo crec que a tothom ens agradaria i inclús ho desitjaríem, però em sembla bastant complicat i difícil no utilitzar en un sol dia el nostre mòbil quan en realitat no fa tant de temps que no hi eren.

-A on ens porta aquest ús abusiu del mòbil?

Hem de conscienciar-nos de què han d'haver-hi límits com en tot en aquesta vida, l'extrem al final és perjudicial. No podem estar tot el temps connectats i no desconnectar en cap moment del dia ni del cap de setmana. Al final si no posem límits hi haurà conseqüències per la nostra salut i la dels petits de casa. Vull posar el focus sobretot en els nens perquè per ells el risc de totes les conseqüències de no desconnectar del mòbil pot arribar a ser molt més perjudicial per ells.

-Fins a quin punt pot ser addictiu per als nens?

Els nens d'avui dia són natius digitals, és a dir, han nascut amb aquestes tecnologies i per tant per ells sí que és difícil. Per aquest motiu hauríem de protegir-los encara més intentar oferir-los aquests temps de desconnexió. Els pares s'han de posar al dia i no donar-la espatlla la tecnologia perquè ha arribat per quedar-se i això ho hem de tenir molt clar, prohibir tampoc és l'opció, tenim educar, posar límits i ajudar els nostres fills a què ells mateixos es regulin. Quan anem veiem que ells són capaços de controlar-se a ells mateixos i posar-se uns límits.