Avui dia 29 d'octubre és el dia mundial de l'ictus infantil. A l'Hospital Sant Joan de déu s'ha administrat per primera vegada en un menor a Catalunya un tractament per recuperar la mobilitat perduda després de patir un ictus. Per parlar sobre aquest tema tenim en el programa a la neuròloga i pediatra de l'Hospital Sant Joan de déu, la doctora Verònica González.



- Com pot ser de freqüent un ictus en un menor?



Realment és molt menys freqüent que en adults, però cada any entre dos i tres nens dentre 100.000 pot patir un ictus, és una freqüència inferior que l'adult, però existeix i no és tan infreqüent.



- En l'actualitat no es sol relacionar amb nens.



És bastant generalitzat, no es té tanta consciència que pot existir i això fa que a vegades els diagnòstics arribin tard perquè no es pensa com una possible primera opció.



- Un menor que pateix un ictus pot tenir més possibilitats de recuperació que una persona adulta?



Es deia abans que sí, però realment el que estem veient les persones que ens dediquem això , és que fins a un 80% de menors que pateixin un ictus poden tenir seqüeles, per tant, la capacitat de recuperació existeix, però hi ha un percentatge molt elevat de seqüeles que ens preocupen.



- Com és aquest primer tractament que s'ha aplicat a Catalunya?



És un tractament que generalment s'administra per via intravenosa i és un fàrmac que el que fa és dissoldre el trombe i fa que el reg sanguini es torni a normalitzar. L'inconvenient d'aquest tractament és que ha de ser administrat durant les primeres cuatre hores en els que s'inicien els símptomes.



- Serveix per a qualsevol mena d'ictus?



Serveix per un ictus en concret què són els ictus isquèmics, són aquells en els que hi ha una obstrucció en una artèria que afecta el reg sanguini i què fa que no arribi correctament al cervell. Després hi ha un altre grup d'ictus que són les hemorràgies cerebrals i el tractament és diferent.



- Hi ha alguna forma de poder preveure un ictus?



Hi ha una sèrie de factors de risc com pot ser el sobrepès, la hipertensió arterial o colesterol elevat que es poden preveure amb una vida saludable, però en nens les causes són una mica diferents, són més per malalties de naixement, processos infecciosos, malformacions en el cor, per tant, no són fàcils de poder preveure. De vegades també veiem ictus en nens sans i realment no sabem la causa, en aquest cas encara és més difícil.