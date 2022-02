Dia de l'internet segur: Odi a la xarxa

Avui dia 8 de febrer és del dia de l'internet segur, un dels punts que més preocupa és l'odi a través de les xarxes socials. Parlarem amb la Directora de continguts de FreedaEspaña, Raquel García.



- Per què hi ha tant d'odi a través de les xarxes socials?



Primer de tot, crec que sempre ha existit a les xarxes socials, hi ha algunes plataformes on es produeix més com és Twitter, és cert que després de la pandèmia, tot aquest consum de medis que hi ha hagut, ha incrementat el temps que passem en el món digital i que a més a més ha penetrat a altres generacions. Aquests nous temps de consum han augmentat exponencialment l'odi, però sense cap dubte crec que els factors què fan que cada vegada es produeixi d'una manera més habitual és l'anonimat que ens proporcionen les xarxes. És molt senzill crear-se perfils falsos amb una intenció específica i, per una altra banda, el fet de no haver d'afrontar a l'altra persona cara a cara per aquesta distància que produeix el món virtual, el fa sentir protegit.



- Un dels casos més recents és del de Chanel al Benidormfest.



Aquest és el famós fenomen "arrastre", és a dir, quan tu et submergeixes entre els altres i t'amagues de les mirades, la teva identitat es dilueix i et recolzes en arguments populistes que semblen vàlids. En aquests nivells hi ha una gran deshumanització amb falta d'empatia que comuniquem a través dels dispositius on la persona no veu la reacció que pot generar.



- Frida és una comunitat digital on doneu veu a diferents generacions de dones i avui llanceu una campanya a través de TikTok per compartir aquest codi que existeix a través d'internet amb el hashtag #nodigasenlasredesloquenodiriasenpersona.



Crec que medis com el nostre on distribuïm al 100% al contingut a través de les xarxes socials i tenim sensibilitat a tot el que succeeix. Estem rebent més de 46.000 missatges al mes i més de 3.000 missatges privats, tenim l'obligació de visibilitzar aquesta realitat i ens sumem a aquesta acció. La nostra intenció és frenar l'odi i donar a veure que darrere d'una pantalla hi ha persones que tenen sentiments, inseguretats o batalles.