Dia internacional dels drets del consumidor

Avui dia 15 de març és el dia mundial dels drets del consumidor. Els consumidors som conscients que tenim uns drets, però quins són i quins utilitzem normalment, ens treu de dubtes el Miquel carrera de la unió de consumidors de Catalunya.

Quina salut tenen els drets dels consumidors avui dia?

Tant com l'educació que puguem tenir sobre els seus drets i les seves obligacions, és a dir, no coneixem tots els nostres drets i moltes vegades vivim enganyats per "drets adquirits" per part de les grans empreses que t'ofereixen "cortesies empresarials" que al cap i a la fi acaben perjudica tant als consumidors com a les empreses.

Es respecten els drets dels consumidors?

En una escala de l'1 al 10, tindríem un 5 pelat, hi ha moltes empreses que les respecten, però hi ha moltíssimes que no amb estafes de consum.

Quin és el tema que més els hi preocupa els consumidors de Catalunya?

Amb la pandèmia el tema estrella són als vols, allotjament, bitllets combinats, però les companyies telefòniques segueixen estant en el pòdium de les empreses més reclamades. Moltes empreses estan tornant els diners de les reserves que la gent va fer l'any passat.

Que han de fer els consumidors per fer valdre els seus drets?

En primer lloc ficar una reclamació formal a l'empresa, no val una trucada telefònica. Els podem descarregar un full de reclamacions des d'internet en el cas que no ens podem desplaçar físicament a la botiga o si no l'establiment omplim el full de reclamacions.

En el cas que l'empresa no em respongui en trenta dies ens podem adreçar a una entitat competent en la gestió de reclamacions, ja estigui una oficina municipal o una associació de consumidors. Després aquesta associació farà una mediació amb l'empresa i arribaran a un consens i si detectem alguna irregularitat, l'empresa haurà de bonificar l'import o reparar aquest d'any. Sobre el 60 per cent se sol resoldre amb mediació, també ens trobem que hi ha empreses que no responen a la mediació i estem obligats a buscar altres vies com la judicial.