La DGT crearà un nou carnet de conduir per als majors de 16 anys

La Direcció General de Trànsit crearà un carnet de conduir B-1 per als majors de 16 anys. Això sí, els conductors que tinguin aquest permís només podran portar microcotxes elèctrics que arribin com a màxim fins als 90 quilòmetres per hora.

Encara no se sap quan es posarà en funcionament aquest carnet de conduir que ja s’aplica a França amb “bons resultats”. El govern espanyol defensa que el carnet facilitarà la mobilitat dels joves en zones on hi ha poca oferta de transport públic, especialment “a l’àmbit rural”.

Els cotxes que podran conduir els menors de 18 anys no podran ser de més de 400 quilos, o 550 kg en el cas dels vehicles de transport de mercaderies. És un pes que no inclou les bateries.

Una altra iniciativa de la DGT serà promoure els exàmens per treure’s el carnet de conduir cotxe amb turismes de canvi automàtic. Actualment el 98% dels exàmens es fan amb cotxes de canvi manual i ara es vol familiaritzar els nous conductors amb el canvi automàtic, que és el que tenen els vehicles elèctrics.