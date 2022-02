Desmantellada una banda que robava per encastament

Un estafador que va defraudar més de 100.000 euros mitjançant el lloguer de pisos, locals i material informàtic ha ingressat a la presó després de ser detingut el 19 de gener passat amb un col·laborador com a presumptes líders d'una organització a la qual s'atribueixen tretze estafes. Parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu de SAP-FEPOL, Imma Viudes.



- Ha ingressat a presó un estafador professional líder d'un grup criminal que va defraudar més de 100.000 euros en el lloguer de pisos locals i material informàtic.



Estan detinguts 2 persones que feien les funcions de caps d'organització i encara s'estan investigant a tres persones col·laboradores a les quals se li atribueixen fins a 13 estafes. Es tracta d'un grup que es movia per tot l'Estat espanyol i en el moment que es va desmantellar es va trobar en plena activitat per continuar cometent aquestes estafes. Tenien una estructura com molt jeràrquica i al cap era un home de quaranta-cinc anys que va participar directament amb els fets i caves he reconegut de manera Clara per totes les víctimes. Era un senyor que no tenia cap inconvenient en visitar als locals donar les seves dades per llogar-los i té tractes directament amb les persones que acaben sent víctimes. Hi havia una altra persona que es feia passar per secretari o per metge. Hem de felicitar a tots els companys i companyes per aquesta operació però sobretot pel fet de ficar-lo a la presó.



- Donava aquestes dades per generar una confiança i que la víctima caigués a la trampa. En aquests casos com es pot detectar l'estafa?



En aquests casos les estafes estan relacionades en moltes coses, però en diferents províncies i si la persona no es mou per tot el territori, és difícil detectar-ho. Quan ho detectem, es comença una investigació per crear un perfil en concret amb el mateix modus operandi.