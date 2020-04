La desescalada anunciada per Pedro Sánchez provoca recel entre els metges

El Dr. Jaume Sellarés és el vide president del Col.legi de Metges de Barcelona. Amb ell hem volgut parlar avui sobre les darreres declacions del president del Govern, el pla de desescalada en la lluita contra el Coronavirus de Pedro Sánchez. Un pla que té 4 fases. I sembla que avui hi han hagut males notícies, ja que Espanya ha experimentat un repunt de persones mortes i contagiades: "Aquesta és una situació en la que s'ha d'anar regulant a mesura que tenim dades, prendre decisions sobres aquestes dades. La previsió a llarg termini sempre està condicionada a com vagi l'evolució de nous casos. Vull entendre que aquesta desescalada s'ha fet sota criteris mèdics i científics. Tenim a molta gent que entèn sobre epidèmies i que estan assesorant al govern. Està clar que la malaltia és nova. No és fàcil entendre-ho, perquè tot és molt nou. Hi ha recomanacions genèriques que després pot ser difícil posar-les a la pràctica en un espai concret. No és el mateix parlar d'una gran ciutat que un nucli urbà amb una població molt més reduïda. Els equipaments no són els mateixos. El que s'ha d'aplicar és el sentit comú i la responsabilitat personal de cadascú". Li hem volgut preguntar al Dr. Sellarés quan creu que podrem tornar a una certa normalitat: "M'agradaria que fos el més aviat possible, però seria un error anar massa rápid i haver de fer pasos enrera, tornar a haver de fer un altre confinament... aquesta és una situació que no es descartable. Hem vist en alguns païssos que anaven bé i que de sobte els casos han tornat a pujar. Hem d'anar molt en compte i no confiar-nos"