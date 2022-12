Desarticulen un grup per fer compres fraudulentes fent "smishing"

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, van detenir el passat 30 de novembre a Vilassar de Dalt cinc homes d'entre 19 i 21 anys, com a presumptes autors d'almenys vint-i-una estafes pel mètode conegut com "smishing".

Els investigadors van detectar diverses denúncies per compres fraudulentes a establiments del Maresme, Barcelona i el Vallès Oriental.

A través de les primeres gestions d'investigació es va poder comprovar que darrer d'aquestes compres hi havia un entramat criminal que enviava SMS massius fent-se passar per oficines bancàries o empreses de missatgeria.

S'han aconseguit identificar vint-i-una víctimes arreu del territori, tot i que no es descarta que puguin haver-hi més.





Modus operandi

La finalitat que buscaven els investigats era la de contactar amb el nombre més gran de víctimes possibles a través de l'enviament de missatges, amb l'ajut d'enginyeria social.

Per tal de dotar de versemblança a l'estafa, els autors es feien passar per treballadors d'entitats bancàries o empreses de paqueteria, com podia ser MRW, SEUR, o CORREOS, entre d'altres.

Un cop la víctima clicava a algun dels enllaços que els facilitaven, l'hi feien creure que accedia a una pàgina web segura i confiable, on havia de posar les claus de les seves targetes bancàries.

Ja en possessió d'aquestes claus, els investigats les carregaven en dispositius mòbils des dels quals efectuaven pagaments en botigues i extraccions en caixers automàtics.





Explotació de la investigació

El mateix dia 30 de novembre es van detenir els cinc investigats al municipi de Vilassar de dalt i es va dur a terme una entrada i perquisició a la mateixa localitat.

Els investigadors van intervenir vint telèfons mòbils presumptament utilitzats pel grup per fer la realització de les compres i les extraccions de diners, una gran quantitat de targetes de telefonia i prop de 700 euros en efectiu.

A banda, es van localitzar una vintena d'ampolles d'alcohol, 14 cartons de tabac i diverses peces de roba d'alta gamma provinents de compres fraudulentes, a més de 76 ampolles d'òxid nitrós (gas del riure).

Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Granollers, que va decretar llibertat amb càrrecs.





Consells de seguretat

El mètode de l"'Smishing" és una modalitat delictiva que consisteix l'enviament massiu de missatges a través del telèfon (SMS) que contenen enllaços que:

· Vinculen a pàgines web fraudulentes o a formularis d'introducció de dades

· Descarreguen un programa maliciós que infecta el teu ordinador.





Un cop has clicat, els estafadors contacten amb tu:

-Fent-se passar per una empresa de paqueteria

·Oferint-te un premi d'una plataforma molt coneguda

· Simulant un missatge del teu banc.





Consells de seguretat:

· Si reps un missatge dubtós, mai cliquis a cap enllaçSi tens dubtes, fes comprovacions a través dels canals oficials de l'empresa o banc que suposadament t'envia el missatge.





Si ets víctima:

· Recopila tota la informació de l'estafa (captures de pantalla de converses, extractes bancaris, etc.)Denuncia a una comissaria de Mossos d'Esquadra.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes (àudio).