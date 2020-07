Des de demà dijous les mascaretes seràn obligatories en qualsevol circunstancia arreu de Catalunya

Dur mascareta a Catalunya serà obligatori a partir d'aquest dijous, també quan es pugui mantenir la distància de seguretat. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el cap del servei de riscos laborals de l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona, el doctor Rafael Padrós ha donat detalls de la nova mesura. Amb l'entrada en vigor d'aquesta mesura, el govern pretén frenar el ritme de contagis de coronavirus, que ha obligat, per exemple, a confinar perimetralment la comarca del Segrià, on ja hi ha 15 brots actius, després que aquest matí se n'ha confirmat un de nou en una empresa hortofructícola.

MASCARETA OBLIGATORIA ALS ESPAIS EXTERIORS

Ara per ara, doncs, al Segrià, hi ha 11 brots en empreses hortofructícoles, dos en residències de gent gran, un en un alberg (26 casos) i un altre en un edifici del nucli històric de Lleida (15 casos). El govern, doncs, fa un pas més i aprova que l'ús de la mascareta sigui obligatori també a l'exterior, i fins i tot quan es respecta la distància de seguretat, d'1,5 metres entre persones, o de 2,5 metres quadrats al voltant de cada persona (que assegura la distància d'1,5 metres entre persones).

MASCARETA OBLIGATORIA QUATRE MESOS I MIG DESPRÈS DE COMENÇAR LA PANDÈMIA

La mesura arriba quatre mesos i mig després de detectar-se el primer cas de Covid-19 a Catalunya, el 25 de febrer, i tres setmanes després d'iniciar-se el camí a la "nova normalitat", en paraules del govern espanyol, el que la Generalitat anomena "represa".També després de diversos debats sobre si calia recomanar-ne l'ús, primer, i fer-la obligatòria, després.

