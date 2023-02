El departament d'Educació engega el programa Sensei

Els pròxims cursos escolars es posarà en marxa, el programa pilot Sensei. S'aplicarà tant a alumnes com a docents i es tracta d'acompanyar i entrar als més novells. Parlem amb la professora de francès de l'institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat, Elsa Mercadé.



- Què és elNest?



Es tracta d'una formació i un sistema d'acompanyament d'un mentor (el professor vetarà) cap a un novell (el professor que comença) que dura al llarg de dos cursos.



- Això està relligat amb el projecte Sensei que ha posat en marxa la Generalitat?



Si, si la cosa surt bé i té pinta que sí perquè l'experiència està sent molt positiva, la idea és aquesta que es pugui estendre a tot arreu de Catalunya i a veure si podem continuar implementant aquesta millora a la qualitat d'Ensenyament a través d'aquest projecte.



- Quins són els passos que li doneu a un docent novell?



Sobretot molt de suport emocional perquè és una professió en la qual de sobte et trobes a una aula i s'exigeixen moltes coses al mateix temps i per desenvolupar-les a la perfecció necessites aquest acompanyament. El professor veterà pot ajudar molt i donar petites estratègies.



- Pot arribar a un professor amb tots els coneixements per exercir, però una altra cosa és la pràctica.



Venen amb el màster pràcticum en el qual han fet una petita pràctica, però realment l'entrada amb feina és quan comencen a treballar i això es fa sense transició, és a dir, comencen amb les mateixes exigències i responsabilitats que qualsevol professor que portin 10 anys en la professió.