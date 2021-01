Demà dia clau per les noves mesures de contenció de la pandèmia

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra comentem les últimes dades de la pandèmia amb el investigador del BIOCOMSC de la UPC, Enric Alvarez. Demà serà un dia clau per la pandèmia amb la reunió del tots els consellers de salut d'Espanya al Consell Interterritorial . Enmig de l’augment de casos de covid, una de les opcions que podria estudiar-se és avançar el toc de queda, que actualment és a les deu de la nit. A tot l’estat francès comença a les sis de la tarda des de dissabte ; i a territoris de l’estat espanyol com Castella i Lleó han manat aplicar-lo a les vuit del vespre. En el cas d’Espanya, el Tribunal Suprem decidirà aquest dimarts si es pot, ja que l’estat d’alarma actual estableix que comenci entre les deu i les dotze de la nit. El tribunal ha de resoldre el recurs del govern espanyol contra la decisió de Castella i Lleó. Un recurs que podria no tenir recorregut després de la pressió que han començat a fer la majoria de comunitats autònomes. A Catalunya, la Generalitat, tot i no proposar una mesura així a hores d’ara, es mostren a favor que es pugui avançar l’horari. La consellera de Salut, Alba Vergés, diu que pot ser una eina més per combatre la pandèmia si van mal dades. Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.