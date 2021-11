Demà es convoca la primera gran manifestació a Catalunya contra la pujada del preu de l'energia

Desenes d'associacions van fer una gran manifestació a la plaça de la Universitat de Barcelona a les 18:00 hores del dissabte 6 de novembre, oposant-se a la pujada del preu de la llum, amb el lema "Aturem l'estafa de la llum".



Segons l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'objectiu de la mobilització és "expressar la insatisfacció" amb l'augment dels preus de l'oferta perquè asseguren que la situació de milers de llars empitjorarà a l'hivern perquè en els mesos més freds augmenta el consum un 20%. Parlarem amb la portaveu de l'associació de la pobresa energètica, Mònica Guiteras.



- Sorprèn que fins ara no haguem protestat pel preu de la llum.



Crec que hi ha hagut molta desinformació i no sabíem ben bé què fer, però finalment el malestar i l'impacte d'aquesta pujada fa que acabem sortint al carrer de manera coordinada amb diversos col·lectius què han dit prou a l'estafa de la llum.



- Com està afectant a la gent més sensible?



La gent ja estava en situació de pobresa energètica i han rebut aquesta allau de notícies davant de les quals sentim que no tenim prou informació. El mercat funciona d'una manera opaca i a les persones afectades són a les últimes que se li pregunta, aquestes decisions es prenen entre despatxos amb les empreses que gestionen aquest servei de manera privatitzada i lucrant-se. Els governs realment no posen sobre la taula les mesures estructurals per demanar responsabilitats als sectors que avui dia encara gestionen aquests serveis, la qual cosa que no és comprensible quan és un bé essencial per la vida de tothom.



- Actualment seria un bé de primera necessitat per tothom.



Exacte, no podem viure sense els subministraments bàsics com és l'energia i l'aigua, ja que són essencials per la vida, però vivim en un model en el qual aquests serveis estan permetent que només es lucrin uns pocs i això és el que ens motiva a sortir al carrer per dir prou.