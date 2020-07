Demà concentració a la platja Nova Icaria de persones discapacitades que volen banyarse en condicions

Segons les reunions que van tenir la Comissió de Platges amb l’Institut de les Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, el servei de bany assistit tindria que haver funcionat des del 20 de juny, però només es va establir un petit servei algunes dies en la platja del Fòrum. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Carme Riu, presidenta de Dones no Estàndars , ha donat detalls de la situació de les platges per les persones amb discapacitat.

Ja fa un més que les persones amb discapacitat demanen el servei d’ajuda amb les cadires amfíbies i personal adequat d’atenció funcionava l’any passat a 4 platges de Barcelona. El dissabte 13 un grup d’unes 60 persones van passar dues hores al sol en una concentració que havia organitzat la Comissió de Platges. Ara que tothom ja es pot banyar pràcticament sense restriccions, les persones amb diversitat funcional, han perdut el que ja havien aconseguit després d’una lluita de més de vint anys.”Les circunstancies ens obliguen a tornar a convocar una concentració el dissabte 11 de juliol. Tenim que seguir lluitant. Creiem que amb la força i el suport de la ciutadania tornarem a conquerir aquest dret que ja teníem“”, explica Carme Riu, presidenta de Dones no Estàndards, que forma part de la directiva d’aquesta Comissió coordinadora. En aquesta nova concentració es tendría que preveure acompanyament de servei sanitari. En aquests dies amb cestem podrien sofrir alguna insolació.

Malgrat que a la Web de l’Ajuntament s’anuncia que ja s’ha iniciat el servei a la platja de Nova Icària (mitjançant cita previa i horari establert) i que durarà fins el 27 de setembre, ara per ara només funciona un petit servei de suport a la Platja del Fòrum, algunes hores i només 3 dies a la setmana. Ramón Lamiel, gerent de l’Institut Municipal per les Persones amb Discapacitat (IMPD) es va comprometre que el 20 de juny a estaria a punt el servei en les platges Nova Icària i Fòrum, pero les persones amb discapacitat que han acudit a la primera platja, a la que s’arriba fàcilment amb el metro Vila Olímpica, es van trobar que res havia canviat. En una nova reunió d’aquest dimarts van exigir que es solucioni ja aquest tema. “Com es pot arribar a un compromís i no complir?”, es pregunta Carme Riu. En la reunió anterior amb el gerent, els va assegurar que les seves demandes serien ateses, i que s’havia elaborat un protocol, que ja estava aprovat per l’Agència de Salut Pública, per garantir al menys que hauria servei en dos punts. De moment el suport a la platja del Fòrum ho porta personal del mateix IMPD, pero només 3 dies a la setmana. Els altres dies, al igual que el servei a Nova Icària que hauria d’ obrir aquest el diumenge, ho ha de portar la mateixa empresa contractada: EULEN. Però ara per ara, no es sap quan començaran la seva feina.”Aquesta empresa manté en vigor el seu contracte amb l’Ajuntament, i segueix cobrant per un servei que no porta endavant. De moment no es coneixen les raons que te l’empresa per aquest retard”. Per si de cas, la Comissió no acepta que només sigui un “retard” i vol que el servei es posi en marxa ja.