Demà comença una campanya de renda marcada per la pandèmia

Estem a les portes de la declaració de la renda 2021 i serà notícia aquest any perquè s'inclouran els erts i molts altres factors que parlarem amb Diego González professor col·laborador dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Entren molts factors que normalment no entren.

Sí que és cert, aquesta campanya realment més que novetats es caracteritzarà precisament per la incidència sobre la declaració de la renda les circumstàncies a causa de la pandèmia.

Com entraran els erts?

Els erts són rendes que hauran de declarar als contribuents com rendiments de la feina. La incidència que poden tenir fonamentalment és l'obligació de declarar, El fet que es perceben durant l'any 2020 rendiments de la feina del pagador habitual i a més a més els erts, és com si fossin fos pagadors. Si només és un pagador, no hi ha l'obligació de declarar si aquests rendiments no superen els 22.000 euros anuals, però quan es perceben de més de dos pagadors com seria aquest cas a partir de 14.000 euros és obligatori presentar la declaració.

Un altre punt que entraran aquesta declaració de la renda és l'ingrés i mínim vitalici, com tributa?

L'ingrés mínim vitalici estarà segurament parcialment exempt i hem de sumar les quantitats percebudes que han afectat l'ingrés mínim vital deurem sumar-les amb els de rendes com les percebudes de comunitats autònomes en concepte de renda mínima d'inserció o altres ajudes d'entitats locals, la suma de totes aquestes ajudes estarà exempta fins a l'import 11.279, 39 €. Si està per sobre d'aquesta quantitat, haurem de declarar l'excés com un rendiment de la feina. Cal destacar que tots els beneficiaris de l'ingrés mínim vital estan obligats a presentar la declaració independentment de quins siguin els rendiments obtinguts.

Hi ha novetats en els plans de pensions en la declaració de la renda d'aquest any?

La renda d'aquest 2020 no, però al següent sí que hi haurà novetats amb una reducció en l'import que podem reduir de la base imposable s'ha reduït a 2.000 euros. Quines despeses pot deduir una persona a la declaració de la renda? Les deduccions són les mateixes des de fa anys, com per exemple la deducció per maternitat, per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec, quantitats per donatius sense ànim de lucre i fins i tot quotes d'afiliacions de partits polítics, però realment no hi ha importants novetats en aquest sentit.