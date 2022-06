Demà comença les proves de selectivitat a Catalunya

Demà dimarts, dimecres i dijous es realitzaran les proves de la PAU. Quins serien els consells que es donarien a Catalunya per poder afrontar aquestes proves? Per saber-ho parlarem amb el Psicopedagog de la UAO CEU, Ramón Novella.



- Quins nervis deuen estar passant els alumnes que es presentaran a la prova, creus que estan justificats?



Totalment, comencen una prova que fa molt de temps que s'estan preparant i sobretot es juguen molt, com per exemple, poder accedir allà on volen o als estudis desitjats i d'alguna manera això encamina la seva trajectòria acadèmica que en uns anys acabarà sent una trajectòria professional.



- Quines orientacions es podrien donar els alumnes que s'enfrontin a les proves de selectivitat?



Segur que els hi va molt bé. Donaria tres grans consells de cara aquestes proves, seria la seguretat l'equilibri i la consciència. Els hi hem de transmetre la seguretat que tot anirà bé per aquestes proves i que estan preparats, per tant,és aquesta la confiança que se'ls hi ha de donar després d'estar dos anys preparant les proves per poder afrontar les. El tant per cent d'alumnes que prova la PAU és molt alt i, per tant, li podem donar aquesta tranquil·litat i confiança de què es tracta d'unes proves assequibles per tothom.



- Una cosa és aprovar, però un altre treure la nota que et demanen per entrar allà on vols estudiar.



Aquest patiment sempre existirà, però sobretot hem de transmetre l'esforç que han fet durant aquests dos últims anys i que van molt preparats.



El segon consell seria l'equilibri, és a dir, que els alumnes durant aquests dies portin una vida equilibrada i que no facin cap ximpleria en dormir molt poc, prendre medicació o passar-se amb les dosis de cafeïna. Recomanem un equilibri entre les hores de son i de menjar, seguir amb la nostra rutina habitual.



I per últim i tercer consell, es tracara del moment de la realització de la prova què és el que jo anomeno la consciència. Ens hem de situar davant de la prova i ser molt conscient que estem fent, recomano llegir molt bé les instruccions que es donen, escriure d'una manera llegible, controlar el temps, portar el DNI o no deixar-nos el material que ens pot fer falta com pot ser una calculadora.