Demà comença a Barcelona una setmana llarga d'oportunitats per suplir el Mobile

Demà divendres comença Barcelona Opportunity Week .Deu dies d'oportunitats i rebaixes en molts sectors de Barcelona per intentar suplir la cancel.lació del Mobile. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra el regidor de Turisme i Industries de l'ajuntament barceloní , Xavier Marcé ha comentat : “A Barcelona no és la primera vegada que ens passen coses com aquesta, la suspensió del Mobile, i el que hem fet ,no sols l'ajuntament si no tots els sectors més implicats amb la vida comercial de la ciutat, posar la ciutat al mapa amb aquesta iniciativa”.

Marcé ha volgut destacar el Barcelona Opportunity Week dues coses :”La primera , aquest event fos un retrovament no nomès amb els turistes sino amb el propi ciutadà barceloní.Aquesta és una campanya de rearmament de remoralització de la ciutat i recuperació d'un sotrac que ha afectat a tots d'una manera molt global. La segona cosa . No es tracta de parlar nomès d'ofertes .Es tracta de posar a disposició dels visitants del Barcelona Opportunity Week lo millor de la ciutat “.

