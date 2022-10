El 70% dels treballadors no es veu preparat per aprendre competències digitals

Estem en un món que cada cop ens exigeix que estiguem millor preparats davant dels avançaments tecnològics en l'àmbit laboral. Es va realitzar una enquesta sobre aquest tema per saber fins a on estaven els treballadors disposats aprendre competències digitals i la resposta va ser prou sorprenent, el 73% dels treballadors no es sent preparat per aprendre competències digitals. Parlarem amb la investigadora del departament de psicologia, Sara Malo.



- El percentatge d'aquest estudi és greu.



La veritat és que sí, és un percentatge elevat. Podríem dir (des del punt de vista de les investigacions) que és massa sorprenent, perquè si tota aquesta situació no la portem en el camp de l'educació i ho traspassem a la població més jove hi haurà problemes, ja que el dia de demà estaran en el mercat laboral. En els darrers estudis que està fent la Comissió Europea, s'està veient que els joves d'avui dia suspenen en determinades competències digitals que són molt importants per la seva inserció en el món laboral.



- El primer pas és implantar-ho en l'educació?



Sí, tot això s'ha de treballar des d'un nivell primari, és a dir, des de l'educació formal. A les escoles actualment hi ha un pla de digitalització i està previst que cada vegada es treballi més aquestes competències. No serà suficient donant recursos a les escoles, tot això ha d'anar acompanyat d'una pedagogia que acompanyi als docents en una formació.



- Creus que hi ha un immobilisme psicològic?



Sempre hi ha tendència a pensar que les coses del passat són millors que les del present. La veritat és que l'ésser humà li costa adaptar-se als canvis i més en aquesta societat on hi ha canvis tan accelerats.