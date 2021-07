El 78% dels pacients ingressats a les UCI per covid-19 no estan vacunats

El 77,6% de les persones a les UCI per la covid-19 no estan vacunades; el 14,6% havien rebut la primera dosi i el 7,8%, la pauta completa.

Són dades que ha facilitat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha puntualitzat que no estan vacunats perquè encara no havien pogut fer-ho quan es van contagiar o bé per altres motius. El 71% dels pacients ingressats a planta no estan vacunats; el 13% tenen una dosi i el 16%, la pauta completa.

Cabezas ha descrit la cinquena onada com la "tempesta perfecta", amb l'increment de la socialització i l'expansió de la variant delta, que representa el 84% dels casos a Catalunya. En aquesta situació, Salut avança a quatre setmanes la segona dosi d'AstraZeneca.

Sobre les prioritats de vacunació per als propers dies, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha recalcat que se centren ara a protegir els majors de 30 anys i a completar la vacunació amb AstraZeneca.



Per això, la idea és que a partir d'aquest divendres administrin la segona dosi del vaccí d'Oxford en un interval de quatre setmanes respecte a la primera. Els governs de diversos països han reduït el període entre dosis d'AstraZeneca per l'expansió de la variant delta, i a Catalunya ja s'havia anunciat l'escurçament de les 10-12 del plantejament inicial a vuit.



A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el doctor Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, "És molt important que totes les persones amb la primera dosi d'AstraZena o de qualsevol altra vacuna, de les quals ja hagi passat el període per a la segona, es posin en contacte per completar la pauta si no tenen la cita programada o no han rebut el SMS". per altra part afirma que "la pauta completa de vacunació funciona contra la variant Delta, l'efectivitat arriba al 90%"



Salut preveu administrar la setmana que ve més primeres dosis, ja que aquesta sobretot s'han hagut de centrar en segones dosis. També es començarà a prioritzar la vacunació dels monitors d'activitats en el lleure, tal com ha anunciat Cabezas en la roda de premsa anterior.

A Catalunya s'han administrat 8 milions de vacunes de la covid-19 des que va començar el procés a finals de desembre de l'any passat.



La secretària de Salut Pública ha defensat el pla de vacunació per protegir les persones més vulnerables davant de la covid-19, ja que, ha remarcat, "ha frenat la repercussió assistencial greu de la malaltia" en la cinquena onada de la pamdèmia.



Cabezas ha assenyalat que en cap de les anteriors onades s'havia vist un increment tan explosiu com el de l'actual i ho ha atribuït a l'expansió de la variant delta i l'augment de la socialització, especialment en grups d'edat no vacunats. Cabezas ha indicat que la darrera dada de què disposen de compliment de la quarantena és del 40%.



Salut preveu que hi hagi 300 pacients a les UCI la setmana que ve



La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, s'ha mostrat preocupada pel ritme d'augment d'ingressos dels darrers dies i ha indicat que preveuen que la setmana que ve hi hagi 300 pacients a les UCI a causa de la covid-19. Actualment hi ha 219 pacients crítics, amb una mitjana d'edat de 50 anys. Hi ha 1.185 pacients ingressats a planta.



Craywinckel ha assenyalat que alguns hospitals s'estan plantejant, davant de les previsions dels propers dies, desprogramar activitat de cara a la setmana que ve. També ha informat que s'estan reobrint dispositius covid-19, incloent annexos d'hospitals. L'atenció primària ha hagut d'augmentar activitat i això ha repercutit sobretot en la recuperació de la presencialitat, ha reconegut.



"No hem descongestionat tant com voldríem l'atenció primària i estem congestionant el següent nivell assistencial i això posa en tensió el sector", ha afirmat la directora del CatSalut, que ha advertit de l'"efecte desplaçament" de l'atenció a pacients amb altres patologies.



60.000 trucades diàries al 061



El telèfon 061 Salut Respon ha arribat a rebre 60.000 trucades en un dia, un 900% més que fa un any i mig. Així, la mitjana abans de la pandèmia se situava en unes 6.500; amb l'esclat de la covid-19, el març del 2020, les trucades van disparar-se a unes 25.000.



Reforços tecnològics i personals permeten que entrin fins a 600 trucades concurrents, però la directora del CatSalut ha subratllat que cal intentar preservar l'entrada al 061 per a les persones que tinguin símptomes. Així, ha demanat usar altres canals -l'app 061 Salut Respon, al xat actiu, les preguntes freqüents que faciliten les respostes, el web del SEM o el mateix Canal Salut- per a la resta de temes: dubtes amb la vacunació, què cal fer si s'és covid positiu asimptomàtic, si es vol renovar la Targeta Sanitària Individual (TSI) o es volen fer tràmits amb La Meva Salut.



Contagis després de la primera dosi o certificats de casos detectats amb TA



D'altra banda, Cabezas també ha confirmat que totes les persones que es contagiïn del virus després d'haver rebut la primera dosi necessiten la segona, però que si són menors de 65 anys "han d'esperar sis mesos". A més, a preguntes dels periodistes, ha explicat que els actuals protocols de Salut estableixen que una persona amb pauta completa que sigui contacte estret d'un positiu no ha de fer quarantena.