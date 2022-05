El 50% dels catalans no utilitza casc ni en patinet ni en bicicleta

Línea directa ha presentat un informe de la nova modalitat urbana en seguretat viària i l'accidentalitat. Una de les dades més importants què treu a la llum aquest estudi és que el 50% de les persones que circulen amb patinet i bicicleta elèctrica, no utilitza habitualment el casc. Parlarem amb el director de comunicació de la fundació LD, Santiago Velázquez.



- Que el 50% circula amb patinet elèctric i bicicleta elèctrica no facin servir el casc és molt preocupant.



Si ho és, ho hem calculat a escala nacional i Catalunya també està en aquesta mitja. Creiem que és una dada molt elevada perquè bàsicament des de fa més i mig el casc és obligatori per aquests vehicles No només és la multa que et poden posar per no portar el casc a son 200 euros sinó que és bàsicament per la seva seguretat. És una obvietat que un patinet elèctric que circula parts la calçada i té un accident, frenarà amb el seu propi cos. Donar-te amb el cap contra un altre vehicle o la calçada és molt perillós, et pot costar la vida, ho hem d'incorporar per la nostra integritat física.



- Quan els cotxes i les motos van començar a ser populars al nostre país va suposar un gran esforç que els conductors i els seus ocupants utilitzessin cinturó de seguretat o casc.



Efectivament, sobretot a Catalunya en ciutats com a Barcelona en els anys 80 - 90 pràcticament eren una lluita constant i avui dia ja és quasi improbable veure motorista sense casc i ara els hi toca els patinets.



- Són aquesta classe de vehicles els que pateixen els accidents més greus?



En ciutat, els col·lectius més vulnerables són bicicletes, patinets elèctrics, vianants i motos. Són els que més accidents registren i de fet s'ha detectat un increment un 42% en els últims deu anys.