El 60% dels catalans es troben amb dificultats per arribar a fi de mes

La inflació no deixa de ser des de fa ja uns mesos una de les principals preocupacions de les llars espanyoles, batent rècords de 30 anys; sis de cada deu catalans afirmen tindre dificultats per arribar a fi de mes, 21 milions d'espanyols adults en l'àmbit nacional, segons un informe elaborat per l'asseguradora Linea Directa.

Una conclusió que no ha sorprès a ningú, tenint en compte la trajectòria inflacionària de l'economia espanyola des de la pandèmia i greument exacerbada per l'esclat de la guerra a la Ucraïna el passat mes de febrer.

Tota la població afirma tenir més dificultats financeres respecte a l'any passat. L'increment a la factura energètica és un dels que més afecten la població general; quasi la meitat dels catalans asseguren haver patit un augment del 20% o més en la seva factura de la llum, recorrent molts a fer ús dels ja arxiconeguts pics i valls del preu de la llum al llarg del dia o directament canviant d'empresa energètica cercant la millor oferta possible.

Aquesta situació es veu agreujada per la reticència de les llars espanyoles de fer una transició energètica per fer servir d'una energia més neta i eficient (principalment pel cost que aquesta comporta).

Una gran majoria d'espanyols asseguren haver reduït al mínim possible el seu consum energètic, sense grans resultats.Una altra de les principals preocupacions de la població general són les hipoteques i els lloguers, les condicions de les quals s'han vist endurides durant els darrers mesos, considerant un 23% de famílies passar-se a una hipoteca de tipus fix, encara que set de cada deu espanyols dubten a canviar de tipologia de pagament per por de trobar-se en una situació pitjor a l'actual.

Molts ciutadans, davant aquesta dificultosa situació, s'han vist forçats a utilitzar part dels seus estalvis per assolir les seves despeses.

Durant la pandèmia, les tasses d'estalvi involuntari de les famílies havien arribat al 20%, xifres inèdites fins al moment, una gran quantitat d'estalvis que ara es veuen en la necessitat de gastar.

Tota aquesta situació provocarà un impacte notable en tota la campanya nadalenca i els seus efectes s'estendran durant el pròxim any 2023; 62% dels catalans tenen la intenció de reduir les seves despeses durant el Nadal i un 72% en el seu oci l'any vinent.

Això es podrà veure reflectit en la cistella de la compra; menys regals i productes frescos i més marca blanca.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director de comunicació externa de LDA Santiago Velázquez (àudio).