Al 75% dels afectats per covid persistent els costa passar temps amb amics

Al 75% dels pacients amb covid persistent els costa passar temps amb els amics i al 70% atendre responsabilitats familiars, segons una editorial publicada per investigadores de l'IDIAP Jordi Gol.

Segons les investigadores, conviure amb l'estrès del covid persistent afecta la salut mental de molts pacients, que experimenten amb més freqüència insomni i ansietat. A més, un 72% assegura que li costa treballar fora de casa.

Els símptomes psicològics i psiquiàtrics experimentats per aquests pacients passen per depressió, ansietat, símptomes posttraumàtics i deteriorament cognitiu. Símptomes com el mal de cap o les convulsions poden persistir durant molt de temps després de la malaltia aguda.

L'estudi apunta també que la malaltia mental està fortament associada al model de determinants socials i subratlla l'impacte negatiu de la pobresa, la discriminació i l'exclusió social. Per això, les investigadores apunten que és "crucial" enfortir els serveis de salut mental, els recursos comunitaris i els grups de suport informals.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable de la unitat de covid persistent de l'hospital Germans Trias, doctora lourdes Mateu (àudio).

Diversos estudis han analitzat els símptomes manifestats en pacients que s'han recuperat de la fase aguda de COVID-19 als 60 dies de la seva hospitalització.

Entre aquests, 32% encara sofrien de símptomes relacionats amb la malaltia, sent la dispnea i la fatiga els més comuns. És també comú entre aquests pacients presentar dificultats per a agafar el son, així com depressió i/o ansietat.

Fins a un 70% dels afectats per COVID-19 continuen presentant alguns símptomes de la malaltia mesos després del període clínic, encara que la majoria dels subjectes analitzats en aquest estudi havien estat ingressats per la malaltia en la seva fase aguda.

Un estudi de cohorts publicat en The Lancet a la fi d'agost del 2021 va confirmar que el 49% dels pacients que havien estat ingressats a l'hospital per COVID-19 encara sofrien almenys una seqüela de la malaltia 12 mesos després d'haver-la patit. Dels 1276 subjectes analitzats en l'estudi, el 30% patia dificultats per a respirar, i el 26% sofria depressió o ansietat un any després de la seva alta hospitalària.