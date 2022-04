Demà comença la campanya de la declaració d'hisenda 2021

Aquest dimecres 6 d'abril comença la campanya de la declaració d'hisenda de 2021 i finalitzarà el 30 de juny. Per saber quines són les novetats i a què li hem de prestar especial atenció parlarem amb el professor tributari de la universitat Abat Oliba CEU, AlbertoArtamendi.



- Quines són les novetats?

Les novetats no són molt bones per les butxaques dels ciutadans perquè malauradament ens estrenem en pujades d'impostos que estan en vigor des de l'1 de gener del 2021, però és ara quan les notarem.

Tot el que és la fiscalia de l'estalvi es veurà incrementat en 3 punts percentuals en funció del que es guanyi, tot i que les rendes baixes i mitges-altes no ho notaran massa per què són pujades en la part alta de la tarifa. Aquells afortunats que guanyin més de 50.000?€ en vendes d'accions, dividends, interessos... sí que ho notaran a les rendes. Al marge de tot això també veurem pujades a aquelles persones que guanyin més de 300 mil euros pel rendiment de la seva feina com autònoms també veuran una petita pujada de dos punts percentuals en la seva fiscalitat.



- Qui està obligat a presentar la declaració d'hisenda?



El que li dic als meus alumnes és que almenys ho intentin perquè encara que no tinguis l'obligació perquè en moltes ocasions surt a compte, ja que et tornen diners. En general ens hauríem de preocupar de presentar-la quan guanyem més de 22.000?€ l'any o bé tenim dos pagadors i guanyem més de 14.000?€ euros l'any. El tema dels dos pagadors és un punt que preocupa i es sap popularment que estàs obligat en aquest cas. Si aquesta segona feina no supera els 1.500 € l'any, no compta com segon pagador



- I si estàs jubilat?

Llavors seria un únic pagador. Bàsicament, va en funció dels ingressos.



- És aconsellable acceptar l'esborrany que ens fa hisenda?

És un greu error, perquè allà només surt reflectit el que hisenda sap de tu a través de la informació que li donen de tu els teus pagadors o bancs.