Barcelona ofereix refugi a periodistes mexicans amenaçats

El Projecte Municipal de Barcelona protegeix els periodistes a Mèxic i té com a objectiu ajudar a l'estada temporal a Barcelona de persones d'aquest col·lectiu que es veuen amenaçades per l'ocupació i l'activisme mentre denuncien violacions dels drets humans. L'objectiu és donar-los una pausa i reforçar les seves habilitats personals i professionals per afrontar la seva situació, alhora que fa més visible i internacional la seva carrera. També pretén impulsar i consolidar la xarxa catalano-mexicana de periodistes per potenciar la tasca dels col·lectius de periodistes amenaçats.

Durant la seva estada a Barcelona, els recepcionistes reben un suport integral: allotjament, habitatge, acompanyament en salut mental i de salut, formació i una agenda de defensa.

Daniela Rea és una periodista mexicana que té experiència contrastada treballant en temes socials, justícia, violència i drets humans i és membre fundadora de la Xarxa de Periodistes a Pie, membre de la Xarxa Global de Periodisme d'Investigació i coeditora de la revista Footnotes News, portal creat amb la suport de la Unió Europea. Està de visita per la capital catalana i l'hem convidat a una petita entrevista.



- Ser periodista amb el teu perfil a Mèxic és arriscat?



Si, hi ha periodistes a Mèxic que viuen en els estats i no en el centre del país, i estan amenaçats constantment per grups criminals i autoritats locals. El risc que es viu a Mèxic per fer periodisme és bastant alt, tant és així, que el municipi de Barcelona compta amb un projecte en associació amb una organització per acollir a periodistes mexicans que estan en risc per poder ser atesos tant emocionalment com per sortir a causa d'una urgència.



- Com vas triar aquesta professió tot sabent i el risc que hi havia darrere?



Quan vaig prendre la decisió no es veia el d'ara, la violència contra periodistes a Mèxic ha incrementat molt ens els últims quinze anys i coincideix amb la militarització de seguretat pública durant el govern de Felipe Calderón. Quan vaig començar en el periodisme escrivíem sobre la pobresa, educació o problemes socials. Quan vaig començar a exercir, aquests temes van ser substituïts per altres, com són les desaparicions de familiars.



- Ets tota una referent al teu país en la defensa dels drets humans. Com veus la situació d'ara mateix a Espanya i Mèxic?



La violència que es viu a cada dos d'aquests països és diferent. Crec que el vivim a molts països d'Amèrica llatina és un deteriorament de posseir i extreure qualsevol mena de vida.