El 90% d'adopcions de gossos sense raça tenen èxit

Segons les dades del seu últim Estudi “Ell Mai ho Faria” sobre l'abandó i l'adopció de gossos i gats a Espanya, més del 90% de les adopcions de gossos gestionades per centres d'acolliment d'animals de companyia al nostre país són un èxit.

Això vol dir que en la majoria dels casos, 9 de cada 10, l'animal s'integra correctament dins de la família, establint un vincle emocional positiu amb els seus membres.

“Des de la Fundació Affinity és un missatge que llancem any rere any. Ni la raça ni l'edat de l'animal són un impediment per a establir un fort vincle afectiu amb ell. Aquests gossos poden integrar-se dins d'una llar, a uns els costarà més que a uns altres, però les dades ens demostren que l'enorme majoria l'aconsegueix amb èxit. Per tant, no cal fixar-se en la raça, sinó més aviat en el seu caràcter, en les seves necessitats i, sobretot, en les característiques de la família que desitja adoptar-lo. I per a això és molt important el procés de selecció i adopció. Hem de deixar-nos aconsellar pel personal de les protectores i acollir a un animal les necessitats del qual siguin compatibles amb el nostre estil de vida”, assegura Isabel Buil, Directora de la Fundació Affinity.

Una afirmació que també constata un recent estudi de la prestigiosa revista Science, que assegura que la raça dels gossos no determina el seu comportament, sinó que aquest depèn sobretot de l'entorn en què van néixer i van créixer, de l'ambient físic i social en què viuen, i de factors genètics independents de la raça.

Segons mostra l'Estudi “Ell Mai el Faria”, les protectores espanyoles van recollir al voltant de 162.000 gossos l'any 2020, dels quals prop d'un 70% eren mestissos.

A més, més de la meitat (55%) eren adults. De tots ells, el 49% dels animals ja han estat adoptats per una nova família, amb una taxa d'èxit molt elevada.

Per a aquells que estiguin plantejant-se l'opció de l'adopció, Fundació Affinity aconsella seguir una sèrie de passos per a assegurar que la incorporació del nou membre a la família sigui satisfactòria per a totes dues parts:

En primer lloc, la reflexió és el pas més important. Hem d'entendre el que significa incorporar un animal al nostre dia a dia, les cures que requereix i tot el que necessita per a tenir una bona qualitat de vida. En el millor dels casos, el gos o el gat passarà al nostre costat més de 10 anys. Cal tenir-lo en compte i estar segurs de fer aquest pas tan important.

Una vegada la decisió està presa, hem de saber on acudir per a adoptar. Fundació Affinity ofereix un cercador de refugis i protectores aquí.

Una altra opció és la plataforma Miwuki, que possibilita l'adopció d'animals posant en contacte a adoptants amb protectores o particulars i que compta amb un ampli ventall d'animals que busquen una llar.

Ni la raça ni l'edat són un impediment a l'hora d'establir un vincle amb l'animal. El que és realment important és tenir en compte el nostre estil de vida i hàbits per a trobar al gos o gat adequat i deixar-nos guiar pels professionals en les protectores que coneixen bé als gossos i gats que acullen.

A més, també és clau saber per endavant les necessitats de cada tipus d'animal. Per exemple, hi ha animals que necessiten més cures veterinàries que uns altres, més espai, activitat física o temps per part nostra.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la directora de la Fundació Affinity, Isabel Buil (àudio).