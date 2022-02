Cursa adaptada a Palafrugell

Avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra volem parlar amb Montse Jiménez,directora pedagògica de l'escola Vedruna Prats de la carrera de Palafrugell. Ens explicarà la iniciativa tan maca que han organitzat els nens de primària.



- Hi ha nervis?



Molts sobretot perquè és el tram final del recorregut què va començar a principi de curs amb un projecte que va començar a les aules i que finalment serà una gran celebració sobre l'esport, la inclusió i la convivència.



- És un projecte que està dins del marc sobre els objectius del desenvolupament sostenible?



Sí , és un projecte que ja es feien els nens i nenes de l'escola amb l'objectiu de desenvolupar la reducció de les desigualtats, salut i benestar. El que vam fer va ser vincular el projecte de l'escola amb una activitat oberta a la comunitat o població, com és la realització d'aquesta cursa infantil adaptada.



- És molt important que no hi hagi desigualtats a les aules, que es treballi la inclusió i també per la salut i el benestar.



És molt important, sobretot pensem que des de les aules s'ha de treballar amb projectes o iniciatives que conscienciïn a infants i adolescents i que cal treballar per una societat més inclusiva, equitativa i més digne. Encara tenim la necessitat de tenir un bé assolit en tot aquest aspecte i, per tant, necessitem treballar per una convivència molt més inclusiva.



- Com es prepara aquesta cursa?



El que vam fer a les aules en un primer nivell és sobretot , vincular l'aprenentatge de l'aula amb l'organització d'aquesta cursa, per tant, primer va haver-hi una fase de conscienciació amb lectures de contes o coloracions d'altres entitats que ja estan treballant amb aquests cultius i a partir d'aquí ho van organitzar amb l'ajuda de l'equip docent i col·laboradors de la comunitat de Palafrugell. La cursa es celebrarà a l'estadi d'atletisme i ja està oberta la convocatòria per infants de 2 a 12 anys, qui es vulgui apuntar ho podrà fer a través d'un formulari.