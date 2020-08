Cuatro sociedades científicas contra el negacionismo de la Covid-19

Cuatro sociedades médico-científicas han advertido de que las pseudociencias y los movimientos negacionistas frente al covid-19 representan "una evidente amenaza social", pues "alientan de manera irresponsable a la desobediencia civil respecto al seguimiento de medidas contrastadamente eficaces para luchar contra la pandemia, como son el uso correcto de mascarillas, la higiene de manos o el mantener una adecuada distancia social". Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha hablado de la firma de este manifiesto la Dra. María Fernández, vicepresidenta de semFYC.

En concreto, el comunicado está firmado por las sociedades españolas de Medicina Interna (SEMI), Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y Médicos Generales y de Familia (SEMG). Estas organizaciones reivindican que el conocimiento médico basado en la evidencia científica "es la única vía para hacerle frente con garantías". "De igual modo, resulta vital hacer frente a la desinformación y a los bulos sobre covid-19, particularmente a través de internet y las redes sociales, pues suponen un riesgo cierto para la salud poblacional y pueden complicar el complejo escenario sanitario que vivimos en España, con un constante repunte de nuevos contagios que hacen temer la llegada de una segunda ola epidémica", alertan. Además ,"Como sociedades médico-científicas, hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva para no dar difusión ni otorgar veracidad o credibilidad a teorías acientíficas, conspiratorias y oscurantistas, que nos retrotraen a épocas pretéritas felizmente superadas", concluyen.