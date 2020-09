¿Cuánta comida tiramos cada año a la basura?

Hoy 29 de septiembre se celebra, por primera vez, el 'Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos'. Una fecha con la que la ONU busca concienciar a la población de que no se puede esperar poner fin a la malnutrición y erradicar el hambre si no se disminuye el desperdicio de alimentos. Una celebración que ha traido a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, a Marilú Tomaselli, responsable de ventas de Phenix Spain. Las cifras sobre el desperdició de alimentos son vegonzosas.

CASI 8 TONELADAS DE COMIDA DESPERDICIDA CADA AÑO EN ESPAÑA

En la Unión Europea, España es el séptimo país que más comida desperdicia, con 7,7 millones de toneladas al año, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente. En términos económicos, supone la pérdida de 3.000 millones de euros anualmente. Y eso que, aproximadamente, 1,2 millones de toneladas son aptas para el consumo. Phenix Spain, dispone de una aplicación gratuita ,la aplicación anti-desperdicio alimentario Phenix que ofrece una serie de consejos que se pueden seguir día a día para mejorar los hábitos de consumo. Marilú Romaselli, ha concretado esos consejos :

1) Planificar el menú semanalmente: Calcular con sentido común cuánto se va a consumir en el desayuno, comida y cena durante toda la semana.

2) Revisar periódicamente los alimentos: Comprobar la comida que se tiene en el frigorífico, congelador y la despensa del hogar.

3) Colocar los alimentos para consumirlos adecuadamente: Utilizar los trucos más eficientes que se usan en los almacenes. Así, para los productos perecederos, seguir el sistema FIFO (“Primero en entrar, primero en salir”). Por su parte, para los no perecederos, usar el sistema LIFO (“Último en entrar, primero en salir”).

4) Hacer una lista: A la hora de comprar, anotar los productos que se necesitan y ceñirse a esa lista. Es preferible también no caer en la tentación de las ofertas.

COMPRAR SOLO LO QUE VAS A CONSUMIR

5) Ir a comprar con más frecuencia: Comprar solo lo que se necesite. Para que sea más sostenible, si se va a pie o en coche, lo recomendable es hacer compras más pequeñas y así asegurarse que se consumirá.

6) Evitar el excedente: Las nuevas tecnologías están para favorecer a la sociedad. Un ejemplo son las apps contra el desperdicio de comida, como Phenix, que ayuda a darle una segunda vida a todo aquello que se va a tirar en los comercios por un precio más económico.

O guardar las sobras: Los restos que no se vayan a comer se pueden enfriar, almacenar en el refrigerador y consumirse otro día. Incluso cuando se va a un restaurante, no hay que tener reparo a poder llevarse en un recipiente lo que no se ha ingerido.