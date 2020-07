Cuál es la postura más aconsejable para dormir?

Todo el mundo tiene una postura preferida para dormir. Hay que se posan de lado, otros que se posan panza arriba y otros boca abajo. Pero los expertos indican que hay posiciones más aconsejables que otros, en términos de salud, especialmente para la columna vertebral. Una especialista en dolor muscular y articular, medicina física y rehabilitación, la doctora Mercè Salvans, nos explica cuáles son las posturas más recomendables.

Las posturas más aconsejables son de lado o panza arriba;

Si duerme de lado, tienes que dormir de forma que te queden las cervicales alineadas con el resto de la columna. Por lo tanto, te tienes que usar una almohada que te llene el espacio desde el hombro hasta el cuello, para que sujete bien el cuello y quede muy recto.“es más saludable dormir del lado izquierdo que del derecho.”

Hay estudios que señalan que es mejor dormir del lado izquierdo, por varios aspectos: mejora el tráfico intestinal y el reflujo esofágico, también favorece el drenaje linfático y, desde el punto de vista circulatorio, mejora la circulación mayor y la de la placenta en embarazadas

Tanto el colchón como la almohada no tienen que ser ni demasiado blandos ni demasiado duros. Para ir bien tendrían que ser viscoelásticos, que ofrezcan un poco de resistencia al movimiento pero que recuperen la forma y no queden deformados por nuestro peso. Además, durmiendo de lado se ejerce mucha presión sobre el hombro y la cadera, y un colchón viscoelástico que permita absorber esta presión puede ser beneficioso.

También es un tema importante, en la hora de ir a comprar un colchón, que lo probamos posándonos en la postura en que dormimos, porque así se percibe mejor cómo será cuando realmente lo tengamos en casa. Y con la almohada, igual

La peor posición de todas;

La doctora Salvans desaconseja totalmente dormir boca abajo.

“Es fatídico, tienes que posar el jefe totalmente de lado, alineado con el hombro, y esto provoca que te quites el día siguiente con dolores cervicales. Y si eres propenso a tener lordosi se te puede acentuar el dolor lumbar”

Las personas con lordosi (exceso de curva de la parte lumbar, es decir, aquellas que tienen el culo más bien salido) se podran poner en posición fetal para favorecer el descanso de la curva de la columna.

No es aconsejable dormir boca abajo.

Quién duerme boca abajo puede ponerse una almohada en la zona abdominal para disminuir la curva de la columna lumbar.

Panza arriba;

Tenemos que tener en cuenta que podemos poner una almohada bajo las rodillas para relajar la musculatura de la cadera y por tanto también la columna lumbar. Además, depende de la almohada que tengamos, las cervicales no adoptarán una postura correcta durante el descanso.

"Dormir de panza arriba no es malo, pero se puede mejorar si posamos una almohada bajo las rodillas."

Otro problema de dormir boca arriba es que se acentúa las apneas. Para los roncadores y personas con apneas del sueño, es más recomendable dormir de lado.

Y qué hacemos con los brazos? Cuáles son las posiciones más aconsejables y las que no lo son tanto.

Tampoco es bueno dormir con el brazo bajo la almohada o con un brazo apuntando recto hacia arriba, en dirección al cabezal de la cama. Esto, normalmente, produce un poco de dolor de hombro en algunas personas. Se tiene que dormir con el brazo bajado, con el sobaco cerrado."

Para Mercè Salvans especialista en dolor muscular y articular, medicina física y rehabilitación,”la posición ideal del brazo, en los que duermen de panza en alto, seria junto al cuerpo o con las manos sobre el pecho o la panza. En el caso de dormir de lado, seria ante el cuerpo, doblando un poco el codo de la manera que estemos más cómodas.”

“El brazo también nos ayuda a equilibrar el cuerpo cuando dormimos de lado. Si durmiéramos con el brazo bajo el cuerpo y con las piernas totalmente estiradas, no podríamos aguantar la postura: caeríamos adelante o atrás. Por eso se recomienda esta semiflexió, tanto del brazo como de las piernas. Y si es con una almohada entre las piernas, mejor. Además, se equilibra el peso a lo largo del cuerpo y la presión no recae toda sobre la cadera y el hombro.”

A pesar de que los expertos también dicen que la mejor postura para tú es la que te permite descansar sin ningún dolor por la mañana, a la larga pueden aparecer problemas a raíz del hábito de dormir incorrectamente.

“Siempre hay alguien que dice que duerme boca abajo, y dice que no lo cambia, porque, si no, no duerme. En este caso, advertimos que a medio o largo plazo puede tener problemas de cervicales, y recomendamos que vaya probando de cambiar este hábito. También es cierto que quién me dice esto acostumbra a ser gente joven”