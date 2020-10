Hoy es el día Mundial del Pan. Para hablar de esta celebración hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos hablado con Antoni Figuera ,presidente del Consejo Regular del Pa de Pagés Català. Si preguntamos ¿cuál es el mejor pan de España? Cada región defensará el sueño. En Cataluña el pan de pagés ha sido considerado único y casi "el mejor pan del mundo". Un pan único y genuino que tiene una características muy definidas y que deben ser : Se trata de un pan tradicional, redondo de imagen rústica, de costra gruesa y crujiente, muelle esponjoso y alveolado grande e irregular. Todo el proceso de elaboración se llevar a cabo siguiendo métodos tradicionales, realizando manualmente como mínimo el formato, con fermentaciones lentas, y cociendo las masas siempre en hornos de solera refractaria. Organolépticamente es un pan de gran aroma y sabor, con cierta acidez que mantiene la sensación de frescura y una textura agradable pases 8-9 horas de la cocción. En el comercio este pan debe estar claramente identificado, y en el momento de la venta se entrega a los consumidores en bolsas con el logotipo identificativo propio de la IGP. Respecto al Día Mundial del Pan (World Day of Bread) fue creado por la Federación Internacional de Panaderos para dedicar un día a la historia y al futuro del pan, para compartir el trabajo de los panaderos, intercambiar pareceres sobre la materia prima con la que se elaboran tantas variedades de pan. Cada país, cada rincón del mundo tiene mucho que ofrecer al respecto, el pan es un alimento de gran valor nutricional que se consume a nivel mundial y que por desgracia, en la actualidad no goza del valor que realmente tiene en algunos países. Muchos disfrutan haciendo pan casero, amasándolo, horneándolo, escuchando el crujido de su corteza, impregnando los alrededores con su aroma cuando sale del horno y saborearlo, sólo o acompañado, porque el buen pan no necesita compañeros para resultar una delicia para el paladar. Según los expertos la mejor manera de conservar el pan es una de esas bolsas caseras de tela para el pan.