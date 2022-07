Crítiques als anuncis d'Educació sobre l'avançament escolar a ritme del Rèquiem de Mozart

Una campanya del Departament d'Educació per anunciar l'avançament del calendari escolar a ritme del Rèquiem de Mozart ha desfermat crítiques a la xarxa, però també entre els sindicats educatius i part del sector.

S'han fet tres anuncis, un per a cada etapa educativa, en què es recreen escenes d'alumnes que tornen a l'escola després de les vacances d'estiu reforçant la idea de l'emoció que senten. L'espot de l'etapa infantil destaca l'emoció de sortir al pati i diu: "Que bé poder-ho fer abans!"; el de primària remarca que el nou calendari permetrà retrobar-se una setmana abans amb les amistats i el de secundària, el fet de retrobar-se amb la persona que t'agrada.

Sobreposat a les imatges amb text, l'anunci recull que els principals beneficis d'avançar el curs escolar --que començarà el 5 de setembre per a primària i el 7 de setembre per a l'ESO i Batxillerat-- són la millora de l'aprenentatge, l'equitat social, la conciliació familiar i la transformació feminista. I tot plegat --en això sí que coincideixen les tres versions--, a ritme del "Dies irae", un fragment del Rèquiem de Mozart que descriu l'arribada del judici final. La campanya ha indignat bona part del sector. La USTEC, el sindicat majoritari, critica tant el fons i com les formes dels vídeos, en veu de la seva portaveu, Iolanda Segura, que també carrega contra el fet que el Departament es gasti diners en una campanya de publicitat quan els sindicats fa anys que demanen més recursos per a l'educació.

"Veient que tenen tota la comunicat educativa en contra, que se'ls critica la postura, que veuen que en altres comunitats autònomes ho estan retirant, necessiten vendre que és una cosa tan positiva sí o sí. Però erren les maneres de fer-ho i els missatges que donen. Són molt desencertats."

Aquests vídeos no han deixat ningú indiferent i han generat tota mena de comentaris a les xarxes; molts, per la música escollida.