Crida per a vacunar contra la meningitis als joves

El Departament de Salut fa una crida als joves nascuts entre el 2002 i el 2005 perquè es vacunin contra la meningitis.

Per arribar a aquest col·lectiu ha enviat una circular informativa als centres educatius que acullen aquests joves, segons ha avançat Betevé i ha confirmat l'ACN.

La vacuna antimeningocòccica tetravalent es va incloure el 2020 al calendari vacunal per acord estatal. Aquesta vacuna s'ha anat posat a Catalunya en dues cohorts: els joves de 6è de primària i els de 2n d'ESO .

Era necessari però fer una repesca activa de les persones fins als 18 anys no vacunades. L'objectiu d'aquesta crida i aquesta circular és contribuir en aquesta repesca i assolir la màxima cobertura en aquests edats, segons indiquen des de Salut.

Aquesta repesca ja es feia des dels Centres d'Atenció Primària (CAP) però ara s'ha volgut reforçar amb la circular informativa enviada als instituts i altres centres educatius on estudien els joves nascuts entre el 2002 i el 2005.

La vacuna que s'administra, la tetravalent, protegeix contra quatre serogrups de meningococ: A, C, W y Y.

La meningitis és una infecció caracteritzada per la inflamació de les meninges (leptomeninges) que en el 80% dels casos és causada per virus, en el 15 al 20% ho és per bacteris i en la resta dels casos es deu a intoxicacions, fongs, medicaments i altres malalties.

Es tracta d'una afecció poc freqüent, però potencialment letal que pot lesionar al cervell i ocasionar inconsciència i lesió d'altres òrgans.

La meningitis progressa amb molta rapidesa pel que el diagnòstic primerenc i el tractament precoç són importants per a prevenir seqüeles greus i evitar la mort.

Qualsevol persona pot contreure meningitis però la freqüència de la malaltia és especialment elevada en nens i persones immunodeprimides. Els símptomes més freqüents són mal de cap, rigidesa de clatell, febre, fotofòbia (intolerància anormal a la llum) o fonofobia (intolerància als sons) i trastorns de la consciència. Sovint, en particular en nens petits, només es presenten símptomes inespecífics com a irritabilitat i somnolència. L'existència d'erupció cutània pot indicar una forma particular de meningitis, com l'associada amb meningococemia.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el pediàtra i vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia. doctor Ferran Moraga-Llop. (àudio).