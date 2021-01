Cribatges amb automostre al febrer a les farmàcies catalanes

Avui parlem amb Nuria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, dels cribatges amb autotest que començaran al febrer a les farmàcies. Salut ha anunciat que a mitjans de febrer començaran els cribratges massius a les farmàcies amb test d’automostra. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit que els paquets per a la població es començaran a distribuir tan bon punt acabin els cribratges a les escoles que s’estan fent després de les vacances de Nadal. Argimon ha explicat que s’ha decidit estendre els cribratges a les farmàcies a tot el territori després dels bons resultats de la prova pilot que s’ha fet a les Corts. Aquesta prova, que consistia en una mostra de saliva, ha tingut una acceptació del 30 % de la població a la qual anava adreçada. L’ampliació dels cribratges a les farmàcies es farà a tot Catalunya, però esglaonadament i allà on hi hagi una incidència més elevada de casos de la covid-19. A diferència de la prova pilot, es faran frotis nasal d’automostra, “més senzill”, segons Argimon. L’usuari recollirà el paquet a la farmàcia, es farà la mostra a casa i després el tornarà a entregar a la mateixa farmàcia. Els resultats de la prova es penjaran al portal La meva Salut. El departament aposta pels test d’automostra perquè permet estendre els cribratges amb molta rapidesa i sense hipotecar els professionals sanitaris, ara molt centrats en la vacunació i en els efectes de la tercera onada. Argimon també defensa la fiabilitat d’aquests tests. En el cas dels tests de les escoles s’estan detectant un 1,7 % de positius. “Quan tens un resultat superior al de la segona onada vol dir que va bé”, assegura.