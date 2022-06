Creixent a gran velocitat els casos de Covid a Catalunya

Després de moltes setmanes a la baixa, les dades del coronavirus han tornat a repuntar a causa de l'alleujarament de les restriccions combinat amb la variant delta, ha fet que pugin els contagis. Aquesta pujada sobre els casos de contagis està enfocat a l'àrea metropolitana de Barcelona i part de la ciutat i que afectant majoritàriament a les persones d'entre 15 i 40 anys que encara no estan vacunades. Parlarem amb el Dr. Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.



- Només s'han posat la tercera dosi la meitat de persones que podien fer-ho.



Mal fet perquè tot i que les vacunes no són perfectes per tallar a la transmissió És a dir que no habiten els contagis sí que ens estan ajudant molt a reduir els casos greus de la malaltia i davant d'aquestes variants que tenim ara d'òmicron s'ha demostrat què és millor estar vacunat amb tres dosis que no pas amb dues.



- L'atenció primària està sobre carregada podem parlar ja d'una setena onada de la covid-19?



Crec que són dues coses diferents encara que estan relacionades, per una banda, l'atenció primària i les urgències dels hospitals estan molt carregats, però ni molt menys són tots malalts de covid-19. Afortunadament, hi ha pocs ingressos a les UCI, el que ens fa patir més ara és la quantitat de personal que tenim de baixa. Malauradament, no tenim personal de recanvi i a infermeria això és molt important.



- Avui és la revetlla de Sant Joan i és un punt de trobada de molta gent. Es veurà reflectit en els pròxims dies o setmanes?



Estem en un nivell prou alt de contagis per pensar que un esdeveniment com la revetlla augmentarà els contagis i en aquest moment tenim tants serà un impacte crucial.