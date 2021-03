Creix el menjar a domicili i les Ghost Kitchen

Ampliar l'audiència, afegir nous canals i desfer-se dels costos fixos (com el lloguer de la casa o certs salaris) són alguns dels avantatges de Ghost Kitchen. Vuit de cada deu restaurants invertiran en el menjar a domicili a 2021, el que la convertirà en la columna vertebral del seu negoci.

En una pandèmia, confinament, COVID-19, taxa d'infecció, toc de queda i lliurament a domicili són algunes de les moltes paraules que aprenem i practiquem. Les restriccions i els tocs de queda han enfonsat el restaurant, que ha buscat els seus canals comercials per a menjar a domicili o per emportar (Takeaway). De fet, segons l'informe de Kantar, l'augment del 60% en la taxa de lliurament a domicili va alleujar el col·lapse de la indústria de restaurants, que es va veure aclaparada per la pandèmia. Durant l'estat d'alarma, operadors de repartiment a domicili com Just Eat, Glovo o Deliveroo van agregar prop de mil nous restaurants en menys de tres mesos, de manera que els que no tenien aquest servei ho van incloure per primera vegada. .

Un dels principals problemes és perdre el contacte directe amb els clients. A més, la competència és més directa. A través de la presència i reputació en xarxes socials, llocs web i plataformes de distribució, s'ha eliminat la comunicació tradicional i només s'ha desplaçat la comunicació online. Aquest model de negoci ha impulsat la companyia a gestionar espais aptes per al seu ús com cuines, al temps que els lloga a marques que busquen treballar amb cuines fantasma, com StartEat o Coocció.

No obstant això, aquest model no només és apte per a restaurants en línia o petites marques; algunes grans marques d'alimentació, com Telepizza, han vist una solució econòmica a la cuina fantasma que pot solucionar la seva situació i plantejar reduir el nombre de persones presents.

Així i tot, la cuina fantasma encara es troba en un buit legal i encara no hi ha una legislació clara. Segons una enquesta de Deliveroo, el 81% dels restaurants planeja invertir en serveis de lliurament a domicili per a convertir-los en la columna vertebral del seu negoci en 2021, i el 57% d'ells va dir que en comparació amb anys anteriors, el lliurament d'aliments no és per a ells.No obstant això, els restaurants no només veuen el lliurament a domicili com una inversió, sinó que aquesta opció s'està tornant cada vegada més popular entre els consumidors.